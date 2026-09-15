После атаки на Таганрог Ozon перераспределит товары

Ozon перенаправит на другие логистические объекты товары, которые должны были пройти через хаб в Таганроге, пострадавший в результате атаки. Работа объекта временно приостановлена, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Ночью на фоне ракетной угрозы хаб эвакуировали. По предварительным данным, никто из сотрудников не пострадал. В соседнем блоке здания произошло возгорание, на месте работают экстренные службы.

В Ozon уточнили, что поставки товаров от продавцов на этом объекте не принимались — хаб использовался для других логистических операций. Его временная остановка не повлияла на обслуживание покупателей: доставка и выдача заказов продолжаются в штатном режиме.

Как сообщалось, в ночь на 15 сентября Таганрог подвергся массированной ракетной атаке. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, повреждения получили окна двух многоквартирных и трех частных домов, учебного заведения, коммерческого объекта, складов сельхозпредприятий и продуктового магазина. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет.

Вячеслав Рыжков