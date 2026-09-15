В Ставрополе завершают подготовку городских систем к зиме

В Ставрополе завершается подготовка всех городских систем к осенне-зимнему периоду. Практически полностью завершены работы по подготовке котельных, тепловых сетей и водопроводно-канализационного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным мэрии, уже обследована большая часть многоквартирных домов, подготовлено 134 единицы уборочной техники и заготовлено более 20 тыс. тонн противогололедных материалов. В период холодов снег будут свозить на специальную площадку площадью более 7 тыс. кв. м, оборудованную системой водоотведения, в том числе для работы автономной мобильной снегоплавильной установки.

Отмечается, что ход подготовки к зиме контролируют специальные комиссии, созданные в районных администрациях города.

Алина Зорина