Над Крымом и другими регионами сбили 222 БПЛА

Над территориями Республики Крым и других регионов за прошедшую ночь ликвидировали 222 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Согласно информации министерства, в течение прошедшей ночи дежурными силами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 222 беспилотных летательных аппарата. Беспилотники сбили над территориями Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областей, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина