В Новороссийске холодный циклон сменится потеплением

В Новороссийске в ближайшее время сохранится влияние циклона, сформировавшегося над Причерноморьем, однако экстремальных погодных явлений не ожидается. По данным Прогностического центра «Метео», в городе пройдут кратковременные дожди, а температура временно снизится — явления будут носить непродолжительный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уже со среды в регион начнет поступать теплый воздух: вслед за циклоном продвигается гребень азорского антициклона. К четвергу очаг высокого давления охватит южную половину Европейской России, а погода станет преимущественно малооблачной. В Причерноморье температурный фон окажется выше обычного — прогнозируется +23…+28 °C. Для Новороссийска это означает возвращение комфортных условий и сохранение теплого периода: бабьему лету на юге страны пока ничего не угрожает.

Схожая ситуация складывается и в Анапе: после сегодняшних грозовых дождей и понижения температуры до +22 °C уже с завтрашнего дня погода начнет улучшаться. Во второй половине недели в городе ожидается потепление до +25…+27 °C — это на 2 °C выше климатической нормы, что позволит бархатному сезону продолжиться в полном объеме.

Наталья Белоштейн