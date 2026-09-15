Купание на пляжах Анапы запрещено

Сегодня, 15 сентября, купание на пляжах Анапы временно запрещено из-за погоды. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

«15 сентября в связи со штормом и сильным донным течением купание в море временно запрещено», — говорится в сообщении мэрии.

Управление гражданской обороны и защиты населения просит жителей и гостей Анапы быть осторожными, не подвергать свою жизнь неоправданному риску, а также усилить контроль за детьми.

«Ъ-Новороссийск» писал, что в Анапе бархатный сезон продолжается, несмотря на циклон. Сегодня из-за грозовых дождей в городе немного прохладнее обычного — около +22 градусов, однако уже с завтрашнего дня погода наладится, а во второй половине недели воздух прогреется до +25…+27 градусов.

Алина Зорина