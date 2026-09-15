В Дагестане оборот благотворительных пожертвований вырос в 2,6 раза

В январе-августе 2026 года в Дагестане количество пожертвований увеличилось в 2,6 раза, а общий объем переводов — в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний размер платежа достиг 842 руб., что на 35% выше прошлогоднего показателя. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили аналитики финтехкомпании ЮMoney, изучившие транзакции примерно 2 тыс. благотворительных организаций, подключенных к платежной платформе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным аналитиков, динамика благотворительных пожертвований в регионах Кавказа и прилегающих территориях в январе-августе 2026 года сложилась неоднородной. Наиболее значимый рост благотворительной активности зафиксирован в Дагестане.

Позитивную динамику демонстрирует и Адыгея: оборот пожертвований вырос на 7%, а число платежей — на 37% год к году. При этом средний чек заметно снизился — до 547 руб. (–22%), что говорит о вовлечении большего числа людей при уменьшении суммы отдельного перевода.

В то же время в ряде соседних территорий благотворительная активность снизилась. В Краснодарском крае оборот и количество пожертвований упали на 15%, средний платеж составил 595 руб. (снижение на 1%). В Крыму оборот сократился на 16%, число оплат — на 11%, а средний размер пожертвования опустился до 540 руб. (–5 % год к году).

Ростовская область показала уверенный рост: оборот пожертвований увеличился на 38%, количество платежей — на 39%. Средний чек здесь остался стабильным и составил 556 руб.

Среди регионов Кавказа сразу несколько субъектов вошли в топ-10 России по средней сумме благотворительного платежа. Лидером среди кавказских территорий стал Дагестан (842 руб.), далее следуют Карачаево-Черкесия (761 руб.), Чеченская Республика (675 руб.) и Ингушетия (664 руб.).

Наталья Белоштейн