В августе на Кубани выдали товарных кредитов почти на 700 млн рублей

В Краснодарском крае в августе банки выдали 10,49 тыс. товарных кредитов на 698,38 млн руб., что на 6% больше показателей июля как по количеству выдач, так и по их объему. По объему POS-кредитования регион занял четвертое место среди субъектов РФ, следует из данных Объединенного кредитного бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего в августе россияне оформили 266,51 тыс. POS-кредитов на 17,88 млрд руб. За месяц количество выдач увеличилось на 9%, объем — на 11%. В годовом выражении показатели выросли на 14% и 11% соответственно. Средний размер товарного кредита составил 67 тыс. руб., средний срок — 18 месяцев. Полная стоимость кредита достигла 25,2% против 24,8% в июле и 28,1% годом ранее.

За январь—август 2026 года в России было оформлено 1,85 млн POS-кредитов на 119,9 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач увеличилось на 20%, объем — на 18%.

Лидером по объему POS-кредитования в августе стала Москва — 22,66 тыс. кредитов на 1,88 млрд руб. Второе место заняла Московская область с 17,54 тыс. выдач на 1,34 млрд руб., третье — Санкт-Петербург с 10,86 тыс. кредитов на 845,27 млн руб. Краснодарский край оказался между Петербургом и Свердловской областью, где было выдано 8,87 тыс. кредитов на 567,76 млн руб.

Самые крупные товарные кредиты в августе оформляли жители Чукотского автономного округа — в среднем 86 тыс. руб. В Москве и Тыве средний размер выдачи составил по 83 тыс. руб. Наиболее продолжительный срок кредитования зафиксирован в Ингушетии — в среднем 29 месяцев.

За восемь месяцев наибольшая распространенность POS-кредитования отмечена в Тыве: на тысячу жителей пришлось более 21 нового товарного кредита. В Ингушетии и Чечне показатель оказался минимальным — менее трех кредитов на тысячу жителей.

Вячеслав Рыжков