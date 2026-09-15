Бжид вошел в топ популярных направлений для трехдневных поездок в сентябре

Москва стала самым популярным направлением для трехдневных поездок в сентябре 2026 года. На втором месте по числу бронирований оказался Нижний Новгород, на третьем — Ярославль, следует из данных российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру. В топ вошел также Бжид в Туапсинском районе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

В десятку наиболее востребованных направлений также вошли Майкоп, Владимир, Псков, Тверь, Горячий Ключ и Оренбург.

Средняя стоимость ночи при трехдневном размещении в Москве в сентябре составляет 4,38 тыс. руб., в Нижнем Новгороде — 5,1 тыс. руб., в Ярославле — 3,82 тыс. руб. Самое дорогое размещение среди десяти популярных направлений приходится на Майкоп — 7,16 тыс. руб. за ночь. В Бжиде средняя стоимость составляет 5,62 тыс. руб., во Владимире — 4,46 тыс. руб., в Пскове — 4,29 тыс. руб., в Твери — 3,35 тыс. руб., в Горячем Ключе — 3,15 тыс. руб., в Оренбурге — 2,47 тыс. руб.

По данным сервиса, короткие поездки в сентябре преимущественно выбирают для знакомства с туристическими направлениями. Такой формат позволяет оценить город или курорт за несколько дней и в дальнейшем рассмотреть его для более продолжительного отдыха.

Вячеслав Рыжков