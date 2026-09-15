Циклон не повлияет на бархатный сезон в Анапе

В Анапе бархатный сезон продолжается, несмотря на циклон над Причерноморьем. Сегодня из-за грозовых дождей в городе немного прохладнее положенного — около +22 градусов, однако уже с завтрашнего дня погода наладится, а во второй половине недели воздух прогреется до +25…+27 градусов, что в среднем на 2 градуса выше нормы. Об этом пишут «Метеовести».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов / Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов / Коммерсантъ

Циклон, сформировавшийся в понедельник над Причерноморьем, сегодня переместится вглубь Русской равнины. Вне зоны его влияния останутся запад и север Европейской России, тогда как территория от верховий Камы до отрогов Кавказа окажется под воздействием дождевой облачности. Наиболее сложная ситуация ожидается в Черноземье, где местами за сутки может выпасть порядка половины месячного объема осадков. Сильные дожди прогнозируются во всех крупных городах региона.

В Центральной России в ближайшие дни ожидается сухая и солнечная погода с температурой +18…+21 градус, и лишь в пятницу возможны небольшие дожди. Завтра вслед за циклоном начнет продвигаться азорский антициклон. К среде очаг высокого давления охватит южную половину Европейской России, и в условиях малооблачной погоды воздух хорошо прогреется. Пик потепления придется на четверг: на севере региона ожидается +10…+15 градусов, в средней полосе после полудня +18…+23 градуса, а в Причерноморье +23…+28 градусов.

Алина Зорина