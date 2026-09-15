На Ставрополье заболеваемость ОРВИ у взрослых выросла на 104%

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ставропольском крае не достигает эпидемического уровня. При этом в возрастной группе 7–14 лет зафиксирован существенный рост заболеваемости — на 104% по сравнению с показателями предыдущей недели. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По данным ведомства, фактический показатель заболеваемости среди жителей региона уступает среднему значению в 2,7 раза.

Уровень заболеваемости COVID19 сохраняется на отметке предыдущей недели — существенных колебаний не наблюдается.

В настоящее время в регионе ожидают поставку вакцины против гриппа, которая будет использована для проведения предсезонной иммунизации населения.

Бесплатную вакцинацию смогут пройти представители групп риска, в том числе: дети от полугода, воспитанники дошкольных учреждений, школьники, студенты средних специальных и высших учебных заведений, медицинские и педагогические работники, сотрудники транспортной, торговой, коммунальной и социальной сфер, беременные женщины, призывники, граждане старше 60 лет, а также лица с хроническими заболеваниями и другие категории жителей края.

Наталья Белоштейн