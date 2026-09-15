На участке побережья от Анапы до Магри 15–16 сентября ожидаются смерчи
На участке побережья Краснодарского края от Анапы до Магри 14–16 сентября существует опасность формирования смерчей над морем. Предупреждение распространил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Кроме того, в Краснодарском крае местами ожидаются сильные дожди и ливни с грозой, градом и усилением ветра до 20–23 м/с. Спасатели рекомендуют жителям и туристам соблюдать меры безопасности и следить за оперативными сообщениями.