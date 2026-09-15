Двух жителей Новороссийска будут судить за сбыт 600 кг немаркированной рыбы

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 32 и 49 лет, обвиняемых в незаконном обороте немаркированной рыбной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным следствия, мужчины приобретали, перевозили и хранили рыбу без обязательной маркировки, после чего сбывали ее на территории города. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли из незаконного оборота более 600 кг рыбы лососевых пород.

Стоимость изъятой продукции оценивается примерно в 500 тыс. руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ. Максимальное наказание по статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

Анна Гречко