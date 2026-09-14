Спикер гордумы Астрахани вручил награды жителям в День города

На Петровской набережной Астрахани во время празднования Дня города прошла церемония награждения. Жителям присвоили звания «Почетный гражданин города Астрахани», вручили памятный знак «Золотой лавр», а также награды победителям фотоконкурса «Астрахань. Мое любимое время года», сообщили в гордуме Астрахани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Городская дума Астрахани Фото: Городская дума Астрахани

Кандидатуры граждан и организаций, внесших вклад в развитие города, депутаты гордумы утвердили ранее на одном из заседаний. Награды на главной сцене в честь 468-летия Астрахани вручали мэр Игорь Редькин и спикер городского парламента Игорь Седов.

Обращаясь к астраханцам, господин Седов отметил, что город держится прежде всего на людях, которые умеют работать, помогать друг другу и любить родной город. «Мы с вами живем в сложных реалиях, не в первый раз сталкиваясь с вызовами, но я уверен, что победа будет за нами. С праздником, дорогие земляки!» — сказал председатель гордумы Астрахани.

Нина Шевченко