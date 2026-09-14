Депутаты гордумы Астрахани приняли участие в праздновании Дня города

Спикер гордумы Астрахани Игорь Седов вместе с депутатами принял участие в праздновании Дня города. Астрахань отметила 468 лет со дня основания, сообщили в пресс-службе городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Городская дума Астрахани Фото: Городская дума Астрахани

Торжества прошли в центральной части города, основной площадкой стала набережная Волги. Там организовали концерты, ярмарки местных мастеров и выставки, для детей провели конкурсы и творческие мастерские.

Концертная программа у Петровского фонтана включала выступления артистов в национальных костюмах. Завершился вечер выступлением певицы Алсу.

Нина Шевченко