Депутаты гордумы Астрахани приняли участие в праздновании Дня города
Спикер гордумы Астрахани Игорь Седов вместе с депутатами принял участие в праздновании Дня города. Астрахань отметила 468 лет со дня основания, сообщили в пресс-службе городского парламента.
Фото: Городская дума Астрахани
Торжества прошли в центральной части города, основной площадкой стала набережная Волги. Там организовали концерты, ярмарки местных мастеров и выставки, для детей провели конкурсы и творческие мастерские.
Концертная программа у Петровского фонтана включала выступления артистов в национальных костюмах. Завершился вечер выступлением певицы Алсу.