Суд продлил арест экс-профессору волгоградского вуза Роману Мельниченко

Центральный районный суд Волгограда продлил на два месяца арест бывшему преподавателю ВолГУ, юристу Роману Мельниченко. Его подозревают в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.ru / roman_grigorevich_melnichenko Фото: vk.ru / roman_grigorevich_melnichenko

Господина Мельниченко задержали в июле 2026 года. В его квартире изъяли электронные носители и технику, после чего суд по ходатайству следствия отправил его в СИЗО.

По версии следствия, в сентябре 2025 года экс-профессор, уже привлекавшийся в 2024-м к административной ответственности за аналогичное деяние (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), опубликовал на своих страницах в сети видео, в которых действия ВС РФ в рамках СВО оцениваются негативно. В видео также содержится отрицание использования ВС РФ для поддержания мира и безопасности.

В 2022 году Романа Мельниченко уволили с должности преподавателя ВолГУ после публикации с антироссийской риторикой во «Вконтакте».

Нина Шевченко