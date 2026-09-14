Завтра «Лукойл» увеличит поставки топлива в районы Астраханской области

«Лукойл» с 15 сентября увеличит поставки топлива в муниципалитеты Астраханской области, сообщил губернатор Игорь Бабушкин. По его словам, это поможет сельским АЗС увеличить время работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова Фото: Марина Окорокова

Неделей ранее компания обещала за семь дней наладить ситуацию с топливом на своих автозаправочных станциях. Господин Бабушкин сообщал, что лимит отгрузки топлива на астраханские заправки повысили на 30 дополнительных тонн. В регионе сохраняется режим отпуска бензина по четным и нечетным дням с привязкой к госномеру автомобиля. Завтра заправиться смогут машины с номерами, оканчивающимися на 1, 3, 5, 7, 9.

Согласно топливной карте, сейчас в Астрахани работают только АЗС «Газпром». Заправки «Лукойла» завтра откроют в Лиманском, Камызякском, Володарском, Икрянинском, Харабалинском, Наримановском, Енотаевском, Ахтубинском и Черноярском районах. С точным расписанием можно ознакомиться на региональном портале и в Telegram-канале губернатора.

Нина Шевченко