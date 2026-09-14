Главные новости за 14 сентября. Сочи

В Сочи при падении обломков беспилотников пострадали пять человек, в том числе ребенок, один взрослый госпитализирован, остальным помощь оказали амбулаторно. Обломки БПЛА повредили три частных дома, еще несколько фрагментов упали в других районах города, на местах работают оперативные и специальные службы.

Следователи СКР будут расследовать обстоятельства ранения пяти мирных жителей, в том числе ребенка, в результате атаки беспилотников на Сочи. Ведомство намерено установить причастных к инциденту представителей ВСУ и дать правовую оценку их действиям.

В Сочи отменили угрозу применения безэкипажных катеров, доступ к пляжам и набережным восстановлен в штатном режиме, сообщил глава города Андрей Прошунин. Ранее в результате атаки БЭК на набережной Сочи пострадали 28 человек, всем была оказана медицинская помощь.

В 2026 году наибольшим спросом на санаторно-курортное размещение в Краснодарском крае пользуются Сочи, Анапа, Геленджик и Туапсинский район, также востребованы здравницы Горячего Ключа и Лабинского района. В первом полугодии санатории края приняли более 850 тыс. человек, что на 2–3% больше, чем годом ранее, однако их доходы снизились на 1,5%, до 21,9 млрд руб.

Сочи оказался самым емким рынком Краснодарского края для новых пятизвездочных отелей: строящемуся фонду в 5,7 тыс. номеров потребуется около 13% существующего премиального турпотока для загрузки на уровне 65%. После ввода новых объектов общий фонд пятизвездочных отелей Сочи может достичь 9,5 тыс. номеров, для его загрузки потребуется около 21,6% премиального турпотока.

Центральный районный суд Сочи обязал 25 физических и три юридических лица за свой счет привести в первоначальный вид самовольно реконструированный объект, в котором на втором этаже незаконно оборудовали квартиры. В случае неисполнения решения права собственности на помещения могут быть аннулированы, а с ответчиков будут взыскивать судебную неустойку в размере 20 тыс. руб. за каждый день просрочки.