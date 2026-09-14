Суд обязал управляющую компанию вернуть жителям Котельниково переплату за ЖКУ

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел спор между жильцами многоквартирного дома, администрацией Котельниковского городского поселения и управляющей компанией. Собственники оспаривали законность повторного конкурса по отбору УК и тариф на содержание общего имущества, сообщили в пресс-службе инстанции.

Первый конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок, и администрация назначила временную управляющую компанию «Котельниковское коммунальное хозяйство» на год с тарифом 14,75 руб. за кв. м. Позже провели повторный отбор, в котором участвовала та же компания, а в сентябре 2024 года жильцы заключили с ней договор на три года с автопролонгацией, но уже по тарифу 29,9 руб. за «квадрат».

Районный суд установил, что жильцов не уведомили о конкурсе, в документации были ошибки, а в перечень услуг необоснованно включили обслуживание газового оборудования, которое оплачивалось отдельно. Главным нарушением признали завышение тарифа, поскольку по закону при несостоявшемся конкурсе плату можно увеличить не более чем в 1,5 раза, тогда как она выросла почти вдвое. Требования истцов удовлетворили полностью.

Однако Волгоградский облсуд отменил перерасчет, сочтя временный тариф промежуточным. Кассация с этим не согласилась, так как размер платы устанавливается решением собственников или органом местного самоуправления.

Нина Шевченко