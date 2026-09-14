Главные новости за 14 сентября. Кавказ

Арбитражный суд Северной Осетии отказал региональному Минэкономразвития во взыскании с предпринимателя Сослана Тедтоева 75 млн рублей гранта, выделенного на создание глэмпинга. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Ситуация на топливном рынке Ставропольского края будет оставаться напряженной до конца сентября. Среднесуточный объем реализации топлива на автозаправочных станциях составляет около 2 тыс. тонн. Дефицита дизельного топлива не зафиксировано. На АЗС есть бензин АИ-92, тогда как АИ-95 доступен в меньших объемах.

В Ставропольском крае в пятницу, 18 сентября, очные занятия в школах проводиться не будут. Занятия переведут в дистанционный формат или заменят на активности вне классов. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Председатель Правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал постановление о выделении из резервного фонда 1 млрд рублей на единовременные денежные выплаты военнослужащим при заключении контракта.

По данным Ставропольского краевого Фонда микрофинансирования, с начала года фонд выдал 180 микрозаймов на развитие бизнеса — общий объём финансирования составилпорядка 470 млн рублей. Спрос на меры поддержки со стороны институтов развития продолжает расти.