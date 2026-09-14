Беглов пригласил петербуржцев на выборы

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время своего еженедельного обращения на радио 14 сентября призвал горожан принять участие в выборах депутатов Законодательного собрания и Государственной думы, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Он заявил, что город встречает эти выборы с «хорошими, убедительными и зримыми» результатами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор заявил, что город встречает эти выборы с «хорошими, убедительными и зримыми» результатами

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Губернатор заявил, что город встречает эти выборы с «хорошими, убедительными и зримыми» результатами

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Важно прийти и поддержать этот курс в любой из дней: 18, 19, 20 сентября. Это курс на развитие Петербурга как мегаполиса XXI века. Курс нашего президента, продолжающего дело Петра I и Александра Невского. Курс на укрепление российской державы, на верность традициям нашего народа. Курс на свободу и независимость нашей Великой Родины»,— сказал губернатор Беглов.

Также во время обращения по радио глава города рассказал о событиях прошедшей недели, в частности, напомнил о старте реконструкции бывшей тюрьмы «Кресты» и анонсировал запуск цифровых помощников при МФЦ для вовлечения старшего поколения в цифровую среду.

Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. На выборах в городской парламент планируется избрать 50 депутатов. Одна половина пройдет в Заксобрание по одномандатным округам, а вторая – по партийным спискам. Также горожане выберут восемь депутатов Госдумы от Петербурга. Еще в четырех муниципалитетах запланированы местные выборы: в МО «Автово», МО «Красненькая речка», МО «Оккервиль» и МО «Новоизмайловское».

Константин Леньков