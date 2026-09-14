Главные новости за 14 сентября. Новороссийск

В Новороссийске в рамках шести договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) планируется построить шесть школ и 10 детских садов. Проекты рассчитаны примерно на 57,4 тыс. новых жителей.

Мемориал в память о жителях Новороссийска, погибших при атаке украинских формирований на город, планируют создать в сквере имени А. Н. Рыбнева.

По состоянию на 9:00 14 сентября в Новороссийске топливо отпускали 28 АЗС. На всех работающих станциях по решению собственников действовали ограничения.

Детский сад «Морячок» на 220 мест на бульваре Босфорском, 6 в Анапе планируют открыть в начале октября.

Арбитражный апелляционный суд отказал московскому ООО «Терра Менеджмент-2» во взыскании 56,47 млн руб. с администрации Анапы. Суд признал арендные платежи компании добровольными и указал на злоупотребление правом со стороны истца, следует из материалов дела.

Пожар на территории заповедника «Утриш» в Анапе ликвидировали. В тушении были задействованы 89 человек и 29 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.