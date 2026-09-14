Главные новости к вечеру 14 июля

Власти Петербурга назвали временными перебои с бензином на АЗС. При этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал решить проблему с нехваткой топлива в регионе к октябрю.

В Петербурге произошел массовый сбой у интернет-провайдера Skynet.

Открытие станций «Фрунзенской» и «Парка Победы» в Петербурге могут отложить.

В Архангельской области семьям погибших в массовом ДТП выплатят по 1 млн рублей. Авария унесла жизни 13 человек, включая четверых детей. В регионе 12 сентября объявляли траур по погибшим.

В Петербурге отправили под стражу обвиняемого в убийстве матери. Тело женщины найдено в морозильной камере.

Глава избиркома Ленобласти заявил о готовности к проведению выборов.

В Карелии семь человек пострадали в ДТП с рефрижератором и микроавтобусом.

В Калининграде суд отменил регистрацию кандидата от «Новых людей».

В октябре на стройку магистрали Москва — Петербург начнут поставлять первые плиты.