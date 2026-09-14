В Сочи к вечеру ожидаются ливни с грозами и смерчи

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» с вечера 14 сентября ожидаются неблагоприятные погодные условия. По прогнозу метеорологов, местами пройдут сильные дожди и ливни с грозами. Предупреждение также распространяется на ночь и утро 15 сентября, сообщили в пресс-службе курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

15 сентября с утра и до конца суток волнение Черного моря усилится до четырех баллов. Высота волн может составить 1,3–1,8 м.

Кроме того, с вечера 14 сентября и в течение 15 и 16 сентября на участке побережья Магри—Веселое сохраняется опасность формирования смерчей в акватории Черного моря.

Из-за ухудшения погодных условий купание на пляжах Сочи в эти дни может быть временно ограничено. Решение об ограничении принимают пользователи пляжных территорий с учетом текущей обстановки на конкретном участке береговой полосы.

Все городские службы в Сочи переведены на усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Жителям и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у воды в период действия предупреждения. Также необходимо соблюдать меры предосторожности и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по единому номеру 112.

Мария Удовик