КТК ввел в эксплуатацию новое ВПУ-2 в Новороссийске после атаки ВСУ

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввел в эксплуатацию новое выносное причальное устройство (ВПУ) №2 на морском терминале под Новороссийском. Оборудование заменило поврежденное в результате атаки безэкипажного катера в ноябре 2025 года, говорится в корпоративном журнале «Панорама КТК».

Новое ВПУ прошло монтаж, пусконаладку и гидравлические испытания. В рамках пробной эксплуатации с него уже погрузили 127 тыс. тонн нефти на танкер Aegean Dream. Грузоотправителем выступила казахстанская компания «Тенгизшевройл».

После ввода нового устройства КТК вновь располагает тремя работоспособными ВПУ. При необходимости они могут использоваться одновременно.

Прежнее ВПУ-2 получило повреждения в ноябре 2025 года. В КТК заявляли, что восстановление устройства невозможно из-за характера повреждений, после чего его демонтировали. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщал, что из-за атак на инфраструктуру КТК Казахстан недополучил возможность экспортировать около 3,5 млн тонн нефти.

КТК транспортирует нефть с месторождений Казахстана и России к морскому терминалу в Новороссийске. На маршрут приходится около 80% экспорта казахстанской нефти на внешние рынки.

Анна Гречко