СКР завел дело после смерти пациентки, которой не оказали медпомощь в Балакове

В Балакове возбудили уголовное дело после смерти пациентки из-за ненадлежащей медицинской помощи (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

По данным ведомства, жительница Балакова обратилась в поликлинику с жалобами на здоровье, но ее отправили домой без оказания медпомощи. Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что девушку беспокоили боли и жжение в груди, одышка и слабость в руке. ЭКГ показала инфаркт, однако врач не принял результат во внимание и поставил диагноз «вегетососудистая дистония» и «тахикардия». Дома родственники вызвали скорую, но спасти пациентку не удалось.

СКР назначил экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования.

Нина Шевченко