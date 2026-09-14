В Ставрополе завершен купальный сезон на Комсомольском пруду

Глава Ставрополя Иван Ульянченко сообщил о завершении купального сезона на Комсомольском пруду. За три летних месяца водоём стал местом отдыха для тысяч горожан; безопасность посетителей обеспечивали матросыспасатели, сотрудники полиции и народные дружинники.

В течение сезона спасатели оказали помощь порядка 30 отдыхающим, в том числе 9 детям. Несмотря на прогноз теплых дней, пребывание на водоёме теперь допускается только на берегу.

Мэр призвал посетителей Комсомольского пруда соблюдать правила безопасности, не нарушать общественный порядок, внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра у воды. На территории объекта функционирует 120 камер видеонаблюдения, интегрированных в систему «Безопасный город»: они ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

Мария Хоперская