Мэрия осталась при деньгах

Арбитражный апелляционный суд отказал московскому ООО «Терра Менеджмент-2» во взыскании 56,47 млн руб. с администрации Анапы. Суд признал арендные платежи компании добровольными и указал на злоупотребление правом со стороны истца, следует из материалов дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Спор касается земельного массива площадью около 100 га, переданного администрацией Анапы в аренду в 2006 году для сельскохозяйственного использования. В 2016 году права аренды были внесены в уставный капитал «Терра Менеджмент-2». Впоследствии часть территории площадью около 13,9 га вдоль Анапского и Супсехского шоссе была размежевана под комплексную жилую застройку.

В 2021 году Арбитражный суд Краснодарского края признал первоначальный договор аренды ничтожным. Последующие договоры также были признаны недействительными, поскольку земельные участки должны были предоставляться через торги. Суды признали права аренды компании отсутствующими.

После этого «Терра Менеджмент-2» потребовала вернуть арендные платежи, внесенные с 2017 по 2022 год. Суды трех инстанций отклонили требования. Апелляция указала, что профессиональный застройщик должен был знать о нарушениях при заключении договора и ограничениях Генплана Анапы 2013 года.

Кроме того, суд применил срок исковой давности к платежам, внесенным до сентября 2020 года. В декабре 2025 года Верховный суд РФ подтвердил необходимость проверки добросовестности истца при рассмотрении спора.

После этого Арбитражный суд Краснодарского края 22 мая 2026 года вновь отказал компании в иске. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменения.

Анна Гречко