СтГАУ и Университет Цзямусы запустили программу двойных дипломов

Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ) совместно с китайским Университетом Цзямусы приступил к реализации программы двойных дипломов. Первый набор, включающий 99 студентов, уже начал обучение.

Подготовка программы заняла два года. Основа сотрудничества была заложена на форуме в Пекине, где представители вузов провели переговоры и достигли договоренности о совместной работе. Впоследствии СтГАУ прошел все необходимые процедуры и получил лицензию Министерства образования КНР, что позволило приступить к реализации проекта.

По итогам четырехлетнего обучения выпускники получат дипломы обоих университетов. В СтГАУ рассчитывают, что программа будет способствовать расширению академической мобильности студентов и преподавателей, а также укреплению партнёрских связей между российскими и китайскими образовательными учреждениями.

Мария Хоперская