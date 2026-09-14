Плодохранилище в Невинномысске готово на 90%

Готовность крупнейшего в Ставропольском крае плодохранилища, возводимого в Невинномысске, достигла 90%. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ставропольского края Фото: Правительство Ставропольского края

Строительные работы на объекте завершены — в настоящее время ведется монтаж холодильных установок и подключение газоснабжения котельной. В ближайшее время планируется обустройство помещений для персонала, а также ввод в эксплуатацию систем освещения, вентиляции и интернетсвязи. Министерство экономического развития сопровождает проект на всех этапах реализации.

Объект обеспечит Невинномысск 130 рабочими местами со стабильной оплатой труда, создаст дополнительные возможности для сбыта продукции местных фермеров, а потребителям позволит круглый год приобретать свежие отечественные плоды. По словам министра, губернатор края придаёт строительству плодохранилищ значение, сопоставимое с расширением площадей садов.

Мария Хоперская