Назначен новый директор Завода запчастей КамАЗа

С 14 сентября директором Завода запасных частей и компонентов КамАЗа назначили Рифата Шавалиева. Он работает на предприятии с 2006 года, сообщила пресс-служба компании.

Господин Шавалиев окончил Камскую государственную инженерно-экономическую академию по специальности «Машины и технология высокоэффективных процессов обработки».

С 2009 по 2019 год работал на Заводе двигателей, где дорос до начальника термического цеха. В 2019 году перешел на Завод запасных частей и компонентов, где возглавил цех производства корпусных деталей и сборки КПП, а в 2021 году — цех валов. С 2024 года руководил термогальваническим производством Завода двигателей.

Предыдущий директор Завода запасных частей и компонентов Андрей Жандаров с 1 сентября назначен директором Завода мостов КамАЗа.

Анна Кайдалова