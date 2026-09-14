Отопительный сезон 2026/27 в Губахе начинается с 14 сентября

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» с 14 сентября начинает отопительный сезон 2026/27 в городе Губахе. Соответствующее постановление приняла администрация населённого пункта. В первую очередь к теплу подключаются социальные объекты: детсады, школы, больницы, поликлиники, здания высших, средних специальных учебных заведений и лицеев, домов культуры.

«Качественная подготовка к зимнему периоду – это основа обеспечения теплом в жилых помещениях. Наша задача – доставить тепло до каждого дома. Дальнейшая работа – обеспечение равномерного и эффективного распределения этого тепла по всем квартирам и батареям – лежит в зоне ответственности управляющих компаний и ТСЖ», – прокомментировал технический директор – главный инженер Лысьвенских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Никита Федосеев.

Энергетики напоминают: во избежание проблем во время запуска систем отопления многоквартирных домов управляющим организациям – УК и ТСЖ – необходимо заранее заполнить внутридомовые сети, иначе массовое подключение зданий может привести к останову котельных. Запуск зданий контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В Губахе постепенно получат отопление от «Т Плюс»

• 7 детсадов;

• 4 школы;

• 8 больниц;

• 2 поликлиники;

• 4 здания вузов, колледжей, лицеев;

• 3 дома культуры;

• 217 многоквартирных домов.

Тепловые сети и котельные города Губаха с 2025 года обслуживаются специалистами Пермского филиала ПАО «Т Плюс» на основании договора аренды. Задача энергетиков – обеспечить качественную и бесперебойную поставку тепла и горячей воды более чем 23 тыс. жителям.

Энергетики «Т Плюс» отвечают за теплоснабжение только до границы ответственности — точки ввода тепловых сетей в здание. При возникновении таких проблем, как воздушные пробки в стояках, протечки радиаторов, неравномерный прогрев помещений в одной квартире жильцам следует обращаться в свою управляющую организацию.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. О группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных.

ПАО «Т плюс»