В Казани возбудили дело после отравления посетителей кафе

В Казани возбудили уголовное дело после того, как посетители одного из заведений общественного питания, в том числе несовершеннолетние, почувствовали ухудшение самочувствия и обратились за медицинской помощью. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Дело расследуется по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее сообщалось, что после посещения кафе «Nan кебаб» в Казани у 22 заболевших подтвердился сальмонеллез. Роспотребнадзор выявил в заведении санитарные нарушения, с реализации сняли 44 кг продукции, кафе опечатали.

Анна Кайдалова