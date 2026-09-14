Ставрополье введет дополнительные меры поддержки растениеводов до 1 декабря

Власти Ставропольского края разработают дополнительные меры поддержки растениеводов на период до реализации урожая — как минимум до 1 декабря. В числе планируемых мер — перенос сроков уплаты земельного налога и приостановка начисления пеней, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем канале в мессенджере «Макс».

Глава региона поручил краевым минсельхозу и минфину проработать соответствующие решения. По данным Владимирова, в крае действует 14 тыс. договоров аренды краевой земли.

Кроме того, Ставрополье совместно с Ростовской областью инициирует проведение государственной зерновой интервенции на федеральном уровне. Как пояснил губернатор, такая мера позволит аграриям реализовать урожай. «А пока федеральные решения принимаются — мы должны поддержать их на уровне края», — отметил Владимиров.

Мария Хоперская