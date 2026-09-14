Пензенская область вошла в топ-5 по цифровизации гостиниц

Пензенская область оказалась в пятерке регионов России по цифровизации гостиничного сервиса, сообщил губернатор Олег Мельниченко. До 1 сентября все гостиницы и санатории с фондом от 50 номеров обеспечили возможность заселения гостей через национальный мессенджер МАКС в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Канал Олега Мельниченко в MAX Фото: Канал Олега Мельниченко в MAX

При регистрации гость открывает в мессенджере раздел «Цифровой ID» и вкладку «Паспорт», сотрудник стойки считывает QR-код через приложение «Госкан» на «Госуслугах». После этого данные автоматически попадают в систему отеля.

Для объектов с фондом до 50 номеров переход на новую систему запланирован на 1 сентября 2028 года. Внедрение проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Нина Шевченко