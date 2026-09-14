В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Новороссийска днем 14 сентября объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Елизаров Фото: Сергей Елизаров

Жителей и гостей Новороссийска призвали соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам при включении сирен. Находящимся дома рекомендуют укрыться в помещении без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой.

В качестве укрытия также не следует выбирать комнаты с окнами, выходящими на море. Тем, кто оказался на улице, рекомендовано зайти в цокольный этаж ближайшего здания либо подземный переход или парковку.

Власти отдельно предупредили не использовать автомобили для укрытия и не прятаться у стен многоквартирных домов. Оставаться в укрытии необходимо до официальной отмены сигнала.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО в ночь на 14 сентября перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников самолетного типа. Атака продолжалась с 20:00 13 сентября до 08:00 следующего дня.

Анна Гречко