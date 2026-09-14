Арбитражный суд отказал в признании незаконным охранного обязательства Речного вокзала в Самаре

Арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении требований о признании незаконным охранного обязательства в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс речного вокзала». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В марте этого года в суд обратилось АО «Гостиница-Отель» с иском к государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области с требованием признать незаконным охранное обязательство в отношении Речного вокзала.

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс речного вокзала» было утверждено в октябре 2025 года. Согласно проекту приказа, опубликованному на сайте госинспекции, в течение года на объекте необходимо демонтировать все технические устройства с фасадов. В течение двух лет — разработать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия и согласовать с ГИООКН. В течение пяти лет необходимо на основании задания и разрешения ГИООКН выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с проектной документацией. Также собственник должен постоянно поддерживать ОКН в надлежащем эксплуатационном состоянии.

«Комплекс речного вокзала» расположен на ул. Максима Горького, 82. Памятником архитектуры его признали в марте 2022 года.

Руфия Кутляева