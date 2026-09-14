Пожар на территории заповедника «Утриш» в Анапе ликвидировали. В тушении были задействованы 89 человек и 29 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Возгорание возникло 10 сентября. Площадь пожара достигала 4,5 га, активное горение сохранялось на участке площадью около 1,5 га. Основные силы спасателей направляли на недопущение распространения огня в сторону поселка Малый Утриш.

По данным властей, угрозы населенному пункту не возникало. К тушению привлекались подразделения МЧС, РСЧС, лесничества и казачества, использовались рукавные линии и мотопомпы.

Это уже второй крупный пожар в районе Малого Утриша за последние несколько недель. Предыдущее возгорание в конце августа распространилось примерно на 70 га и было полностью ликвидировано 28 августа.

Ранее сообщалось, что к 11 сентября площадь природного пожара на территории заповедника «Утриш» в Анапе выросла до 8 га. К тушению привлекли вертолет Ми-8.

Анна Гречко