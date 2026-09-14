Безработица в Астраханской области осталась на уровне прошлого года

По итогам второго квартала 2026 года Астраханская область заняла 52-ю строчку в списке регионов России по уровню безработицы. Показатель в регионе составил 2,1%, оставшись на уровне прошлого года. На поиск работы астраханцы тратят в среднем 1,4 месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Среди других регионов присутствия «Ъ-Средняя Волга» картина неоднородна. Пензенская область расположилась на 21-м месте с уровнем безработицы 1,5%. Саратовская область заняла 33-е место с показателем 1,7%, но стала первой в России по скорости трудоустройства. Волгоградская область оказалась в середине рейтинга, на 41-м месте, с уровнем 1,8%.

Первые строчки рейтинга заняли Нижегородская и Калужская области, где безработица держится на отметке 0,9%. Замыкают список Ингушетия (22,6%) и Дагестан (10,1%). В среднем по стране уровень безработицы составляет 2,2%, а поиск работы занимает 5,5 месяца.

Нина Шевченко