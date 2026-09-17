Топ-25 операционных директоров

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Лисняк Андрей Николаевич Заместитель генерального директора, директор операционного департамента «СберТех» 2 Воробьева Оксана Сергеевна Директор по управлению МТС Web Services 3 Кузин Андрей Игорьевич Операционный директор Positive Technologies 4 Совик Ирина Игоревна Операционный директор бизнес-группы «Экосистемные и комплексные сервисы» VK Коммерческие банки 1 Гудимович Екатерина Владимировна Вице-президент, руководитель операционного кластера МТС-банк 2 Никулин Иван Михайлович Старший вице-президент—операционный директор—руководитель операционного блока Банк ПСБ Коммуникационные и рекламные агентства 1 Батурина Елена Андреевна Директор агентского направления «СберМаркетинг» Медиа и креативные индустрии 1 Витрук Наталья Федоровна Исполнительный директор «ГПМ Радио» Онлайн-платформы 1 Пустыльник Сергей Леонидович Старший директор по операциям и клиентскому сервису «Авито» 2 Моденова Вера Вадимовна Операционный директор Флаувау Связь и телекоммуникации 1 Телюков Олег Владимирович Операционный директор «МегаФон» Сервис 1 Федорова Татьяна Николаевна Операционный директор Rostic's Страхование 1 Григорьев Денис Сергеевич Заместитель генерального директора по операционной работе «Ингосстрах» 2 Орлова Гульнара Рафаэлевна Директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК«Росгосстрах Жизнь» 3 Ильин Евгений Александрович Операционный директор «Росгосстрах» Строительство и девелопмент 1 Бородин Юрий Алексеевич Президент** Группа«Эталон» Торговля 1 Шабанова Александра Васильевна Операционный директор ГК «Детский мир» 2 Паршина Ольга Николаевна Операционный директор Metro 3 Павлович Андрей Игоревич Управляющий директор по операциям Lamoda 4 Быстрова Оксана Викторовна Заместитель генерального директора—директор дивизионов «Горздрав», 36,6 Аптечная сеть 36,6 5 Забаров Дмитрий Александрович Директор по управлению цепями поставок Simple Group Транспорт 1 Гапонько Владимир Викторович Директор по операционной эффективности РЖД Финансовый сектор 1 Хохлов Георгий Евгеньевич Исполнительный директор «Альфа-Деньги» 2 Андреев Алексей Вячеславович Заместитель генерального директора по операционной деятельности НПФ «Газфонд ПН« 3 Бондарева Виктория Викторовна Заместитель генерального директора НПФ «Будущее»