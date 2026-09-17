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Топ-25 операционных директоров

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Лисняк Андрей Николаевич Заместитель генерального директора, директор операционного департамента «СберТех»
2 Воробьева Оксана Сергеевна Директор по управлению МТС Web Services
3 Кузин Андрей Игорьевич Операционный директор Positive Technologies
4 Совик Ирина Игоревна Операционный директор бизнес-группы «Экосистемные и комплексные сервисы» VK
Коммерческие банки
1 Гудимович Екатерина Владимировна Вице-президент, руководитель операционного кластера МТС-банк
2 Никулин Иван Михайлович Старший вице-президент—операционный директор—руководитель операционного блока Банк ПСБ
Коммуникационные и рекламные агентства
1 Батурина Елена Андреевна Директор агентского направления «СберМаркетинг»
Медиа и креативные индустрии
1 Витрук Наталья Федоровна Исполнительный директор «ГПМ Радио»
Онлайн-платформы
1 Пустыльник Сергей Леонидович Старший директор по операциям и клиентскому сервису «Авито»
2 Моденова Вера Вадимовна Операционный директор Флаувау
Связь и телекоммуникации
1 Телюков Олег Владимирович Операционный директор «МегаФон»
Сервис
1 Федорова Татьяна Николаевна Операционный директор Rostic's
Страхование
1 Григорьев Денис Сергеевич Заместитель генерального директора по операционной работе «Ингосстрах»
2 Орлова Гульнара Рафаэлевна Директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК«Росгосстрах Жизнь»
3 Ильин Евгений Александрович Операционный директор «Росгосстрах»
Строительство и девелопмент
1 Бородин Юрий Алексеевич Президент** Группа«Эталон»
Торговля
1 Шабанова Александра Васильевна Операционный директор ГК «Детский мир»
2 Паршина Ольга Николаевна Операционный директор Metro
3 Павлович Андрей Игоревич Управляющий директор по операциям Lamoda
4 Быстрова Оксана Викторовна Заместитель генерального директора—директор дивизионов «Горздрав», 36,6 Аптечная сеть 36,6
5 Забаров Дмитрий Александрович Директор по управлению цепями поставок Simple Group
Транспорт
1 Гапонько Владимир Викторович Директор по операционной эффективности РЖД
Финансовый сектор
1 Хохлов Георгий Евгеньевич Исполнительный директор «Альфа-Деньги»
2 Андреев Алексей Вячеславович Заместитель генерального директора по операционной деятельности НПФ «Газфонд ПН«
3 Бондарева Виктория Викторовна Заместитель генерального директора НПФ «Будущее»
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