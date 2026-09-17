Топ-25 операционных директоров

|Информационные технологии
|1
|Лисняк Андрей Николаевич
|Заместитель генерального директора, директор операционного департамента
|«СберТех»
|2
|Воробьева Оксана Сергеевна
|Директор по управлению
|МТС Web Services
|3
|Кузин Андрей Игорьевич
|Операционный директор
|Positive Technologies
|4
|Совик Ирина Игоревна
|Операционный директор бизнес-группы «Экосистемные и комплексные сервисы»
|VK
|Коммерческие банки
|1
|Гудимович Екатерина Владимировна
|Вице-президент, руководитель операционного кластера
|МТС-банк
|2
|Никулин Иван Михайлович
|Старший вице-президент—операционный директор—руководитель операционного блока
|Банк ПСБ
|Коммуникационные и рекламные агентства
|1
|Батурина Елена Андреевна
|Директор агентского направления
|«СберМаркетинг»
|Медиа и креативные индустрии
|1
|Витрук Наталья Федоровна
|Исполнительный директор
|«ГПМ Радио»
|Онлайн-платформы
|1
|Пустыльник Сергей Леонидович
|Старший директор по операциям и клиентскому сервису
|«Авито»
|2
|Моденова Вера Вадимовна
|Операционный директор
|Флаувау
|Связь и телекоммуникации
|1
|Телюков Олег Владимирович
|Операционный директор
|«МегаФон»
|Сервис
|1
|Федорова Татьяна Николаевна
|Операционный директор
|Rostic's
|Страхование
|1
|Григорьев Денис Сергеевич
|Заместитель генерального директора по операционной работе
|«Ингосстрах»
|2
|Орлова Гульнара Рафаэлевна
|Директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта
|СК«Росгосстрах Жизнь»
|3
|Ильин Евгений Александрович
|Операционный директор
|«Росгосстрах»
|Строительство и девелопмент
|1
|Бородин Юрий Алексеевич
|Президент**
|Группа«Эталон»
|Торговля
|1
|Шабанова Александра Васильевна
|Операционный директор
|ГК «Детский мир»
|2
|Паршина Ольга Николаевна
|Операционный директор
|Metro
|3
|Павлович Андрей Игоревич
|Управляющий директор по операциям
|Lamoda
|4
|Быстрова Оксана Викторовна
|Заместитель генерального директора—директор дивизионов «Горздрав», 36,6
|Аптечная сеть 36,6
|5
|Забаров Дмитрий Александрович
|Директор по управлению цепями поставок
|Simple Group
|Транспорт
|1
|Гапонько Владимир Викторович
|Директор по операционной эффективности
|РЖД
|Финансовый сектор
|1
|Хохлов Георгий Евгеньевич
|Исполнительный директор
|«Альфа-Деньги»
|2
|Андреев Алексей Вячеславович
|Заместитель генерального директора по операционной деятельности
|НПФ «Газфонд ПН«
|3
|Бондарева Виктория Викторовна
|Заместитель генерального директора
|НПФ «Будущее»