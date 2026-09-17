Топ-15 директоров по внутрикорпоративным коммуникациям

|Информационные технологии
|1
|Шульц Александра Владимировна
|Директор по корпоративным коммуникациям
|ЛАНИТ
|2
|Фетисова Оксана Николаевна
|Заместитель вице-президента по персоналу и образовательным проектам
|VK
|Коммерческие банки
|1
|Шпилева Светлана Александровна
|Исполнительный директор—начальник Отдела внутренних коммуникаций и «СберТВ»
|«Сбер»
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Мельник Ирина Петровна
|Руководитель департамента корпоративных коммуникаций
|Магнитогорский металлургический комбинат
|Многопрофильные холдинги
|1
|Савенкова Светлана Валерьевна
|Руководитель направления внутренних коммуникаций
|Государственная корпорация «Ростех»
|Производство потребительских товаров
|1
|Валуева Ольга Андреевна
|Директор по развитию бренда работодателя
|ГК «Абрау-Дюрсо»
|Связь и телекоммуникации
|1
|Шкробов Владимир Альбертович
|Директор департамента HR-проектов и внутренних коммуникаций
|МТС
|2
|Илюкина Мария Анатольевна
|Директор дирекции по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям
|«МегаФон»
|Сельское хозяйство
|1
|Агеева Надежда Валерьевна
|Руководитель отдела внутренних коммуникаций
|Группа «Черкизово»
|Страхование
|1
|Окунь Анна Евгеньевна
|Руководитель центра внутренних коммуникаций
|СК «Росгосстрах Жизнь»
|Строительство и девелопмент
|1
|Изотова Диана Экрамовна
|Директор департамента корпоративных коммуникаций и КСО
|Группа «Эталон»
|2
|Гусева Елена Сергеевна
|Начальник управления развития корпоративной культуры функционального направления «Персонал и организационное развитие»
|«Галс-Девелопмент»
|Торговля
|1
|Верномудрова Мария Евгеньевна
|Директор по развитию персонала и бренда работодателя
|Х5
|2
|Резник Мария Александровна
|Директор по управлению брендом работодателя и корпоративной культурой
|Inventive Retail Group
|Химическая промышленность
|1
|Смыслова Мария Владимировна
|Руководитель функции внутренние коммуникации и корпоративная культура
|СИБУР