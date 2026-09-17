Топ-15 директоров по внутрикорпоративным коммуникациям

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Шульц Александра Владимировна Директор по корпоративным коммуникациям ЛАНИТ 2 Фетисова Оксана Николаевна Заместитель вице-президента по персоналу и образовательным проектам VK Коммерческие банки 1 Шпилева Светлана Александровна Исполнительный директор—начальник Отдела внутренних коммуникаций и «СберТВ» «Сбер» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Мельник Ирина Петровна Руководитель департамента корпоративных коммуникаций Магнитогорский металлургический комбинат Многопрофильные холдинги 1 Савенкова Светлана Валерьевна Руководитель направления внутренних коммуникаций Государственная корпорация «Ростех» Производство потребительских товаров 1 Валуева Ольга Андреевна Директор по развитию бренда работодателя ГК «Абрау-Дюрсо» Связь и телекоммуникации 1 Шкробов Владимир Альбертович Директор департамента HR-проектов и внутренних коммуникаций МТС 2 Илюкина Мария Анатольевна Директор дирекции по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям «МегаФон» Сельское хозяйство 1 Агеева Надежда Валерьевна Руководитель отдела внутренних коммуникаций Группа «Черкизово» Страхование 1 Окунь Анна Евгеньевна Руководитель центра внутренних коммуникаций СК «Росгосстрах Жизнь» Строительство и девелопмент 1 Изотова Диана Экрамовна Директор департамента корпоративных коммуникаций и КСО Группа «Эталон» 2 Гусева Елена Сергеевна Начальник управления развития корпоративной культуры функционального направления «Персонал и организационное развитие» «Галс-Девелопмент» Торговля 1 Верномудрова Мария Евгеньевна Директор по развитию персонала и бренда работодателя Х5 2 Резник Мария Александровна Директор по управлению брендом работодателя и корпоративной культурой Inventive Retail Group Химическая промышленность 1 Смыслова Мария Владимировна Руководитель функции внутренние коммуникации и корпоративная культура СИБУР