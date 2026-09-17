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Топ-15 директоров по внутрикорпоративным коммуникациям

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Шульц Александра Владимировна Директор по корпоративным коммуникациям ЛАНИТ
2 Фетисова Оксана Николаевна Заместитель вице-президента по персоналу и образовательным проектам VK
Коммерческие банки
1 Шпилева Светлана Александровна Исполнительный директор—начальник Отдела внутренних коммуникаций и «СберТВ» «Сбер»
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Мельник Ирина Петровна Руководитель департамента корпоративных коммуникаций Магнитогорский металлургический комбинат
Многопрофильные холдинги
1 Савенкова Светлана Валерьевна Руководитель направления внутренних коммуникаций Государственная корпорация «Ростех»
Производство потребительских товаров
1 Валуева Ольга Андреевна Директор по развитию бренда работодателя ГК «Абрау-Дюрсо»
Связь и телекоммуникации
1 Шкробов Владимир Альбертович Директор департамента HR-проектов и внутренних коммуникаций МТС
2 Илюкина Мария Анатольевна Директор дирекции по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям «МегаФон»
Сельское хозяйство
1 Агеева Надежда Валерьевна Руководитель отдела внутренних коммуникаций Группа «Черкизово»
Страхование
1 Окунь Анна Евгеньевна Руководитель центра внутренних коммуникаций СК «Росгосстрах Жизнь»
Строительство и девелопмент
1 Изотова Диана Экрамовна Директор департамента корпоративных коммуникаций и КСО Группа «Эталон»
2 Гусева Елена Сергеевна Начальник управления развития корпоративной культуры функционального направления «Персонал и организационное развитие» «Галс-Девелопмент»
Торговля
1 Верномудрова Мария Евгеньевна Директор по развитию персонала и бренда работодателя Х5
2 Резник Мария Александровна Директор по управлению брендом работодателя и корпоративной культурой Inventive Retail Group
Химическая промышленность
1 Смыслова Мария Владимировна Руководитель функции внутренние коммуникации и корпоративная культура СИБУР
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