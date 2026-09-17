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Топ-20 директоров по логистике и цепям поставок

Место ФИО Должность Компания
Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
1 Леонтьев Дмитрий Сергеевич Директор по планированию и логистике Группа компаний «Свеза»
Машиностроение
1 Ветошко Владимир Николаевич Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «ЛокоТех»
2 Гиматдинов Валерий Шавкатович Исполнительный директор «Полилог» АВТОТОР
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Бердников Андрей Сергеевич Директор по логистике Магнитогорский металлургический комбинат
2 Кушнарев Дмитрий Сергеевич Старший вице-президент—руководитель Блока сбыта, коммерции и логистики «Норникель»
Онлайн-платформы
1 Шапиро Евгений Дмитриевич Директор департамента логистики «Авито»
Производство потребительских товаров
1 Филиппов Илья Владимирович Директор по логистике ГК «Абрау-Дюрсо»
Связь и телекоммуникации
1 Смирнов Михаил Дмитриевич Директор департамента логистики «Вымпелком» (бренд «Билайн»)
2 Гусева Татьяна Васильевна Директор дирекции по складской и транспортной логистике «МегаФон»
Сельское хозяйство
1 Субботин Евгений Викторович Директор по закупкам и логистике Группа «Черкизово»
Торговля
1 Алешин Михаил Григорьевич Директор цепи поставок Торговый дом «Перекресток»
2 Ипатова Олеся Александровна Директор по цепям поставок Metro
3 Ананичев Михаил Алексеевич Директор по логистическим операциям «Лемана ПРО»
4 Гнедаш Максим Александрович Директор по логистике «Чижик»
5 Гуров Денис Валерьевич Директор по управлению цепями поставок ГК «Детский мир»
Худоногова Яна Петровна Директор по логистике и фулфилменту «М.Видео»
Транспорт
1 Маслов Герман Семёнович Заместитель генерального директора по линейно-логистическому дивизиону Транспортная группа FESCO
Фармацевтика
1 Дугин Денис Николаевич Директор по управлению цепями поставок «Герофарм»
2 Жирнов Семен Владимирович Заместитель генерального директора по управлению цепями поставок Biocad
Химическая промышленность
1 Аветисов Марат Робертович Директор по логистике СИБУР
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