Топ-20 директоров по логистике и цепям поставок

|Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
|1
|Леонтьев Дмитрий Сергеевич
|Директор по планированию и логистике
|Группа компаний «Свеза»
|Машиностроение
|1
|Ветошко Владимир Николаевич
|Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности
|«ЛокоТех»
|2
|Гиматдинов Валерий Шавкатович
|Исполнительный директор «Полилог»
|АВТОТОР
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Бердников Андрей Сергеевич
|Директор по логистике
|Магнитогорский металлургический комбинат
|2
|Кушнарев Дмитрий Сергеевич
|Старший вице-президент—руководитель Блока сбыта, коммерции и логистики
|«Норникель»
|Онлайн-платформы
|1
|Шапиро Евгений Дмитриевич
|Директор департамента логистики
|«Авито»
|Производство потребительских товаров
|1
|Филиппов Илья Владимирович
|Директор по логистике
|ГК «Абрау-Дюрсо»
|Связь и телекоммуникации
|1
|Смирнов Михаил Дмитриевич
|Директор департамента логистики
|«Вымпелком» (бренд «Билайн»)
|2
|Гусева Татьяна Васильевна
|Директор дирекции по складской и транспортной логистике
|«МегаФон»
|Сельское хозяйство
|1
|Субботин Евгений Викторович
|Директор по закупкам и логистике
|Группа «Черкизово»
|Торговля
|1
|Алешин Михаил Григорьевич
|Директор цепи поставок
|Торговый дом «Перекресток»
|2
|Ипатова Олеся Александровна
|Директор по цепям поставок
|Metro
|3
|Ананичев Михаил Алексеевич
|Директор по логистическим операциям
|«Лемана ПРО»
|4
|Гнедаш Максим Александрович
|Директор по логистике
|«Чижик»
|5
|Гуров Денис Валерьевич
|Директор по управлению цепями поставок
|ГК «Детский мир»
|
|Худоногова Яна Петровна
|Директор по логистике и фулфилменту
|«М.Видео»
|Транспорт
|1
|Маслов Герман Семёнович
|Заместитель генерального директора по линейно-логистическому дивизиону
|Транспортная группа FESCO
|Фармацевтика
|1
|Дугин Денис Николаевич
|Директор по управлению цепями поставок
|«Герофарм»
|2
|Жирнов Семен Владимирович
|Заместитель генерального директора по управлению цепями поставок
|Biocad
|Химическая промышленность
|1
|Аветисов Марат Робертович
|Директор по логистике
|СИБУР