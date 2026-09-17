Топ-20 директоров по логистике и цепям поставок

Место ФИО Должность Компания Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Леонтьев Дмитрий Сергеевич Директор по планированию и логистике Группа компаний «Свеза» Машиностроение 1 Ветошко Владимир Николаевич Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «ЛокоТех» 2 Гиматдинов Валерий Шавкатович Исполнительный директор «Полилог» АВТОТОР Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Бердников Андрей Сергеевич Директор по логистике Магнитогорский металлургический комбинат 2 Кушнарев Дмитрий Сергеевич Старший вице-президент—руководитель Блока сбыта, коммерции и логистики «Норникель» Онлайн-платформы 1 Шапиро Евгений Дмитриевич Директор департамента логистики «Авито» Производство потребительских товаров 1 Филиппов Илья Владимирович Директор по логистике ГК «Абрау-Дюрсо» Связь и телекоммуникации 1 Смирнов Михаил Дмитриевич Директор департамента логистики «Вымпелком» (бренд «Билайн») 2 Гусева Татьяна Васильевна Директор дирекции по складской и транспортной логистике «МегаФон» Сельское хозяйство 1 Субботин Евгений Викторович Директор по закупкам и логистике Группа «Черкизово» Торговля 1 Алешин Михаил Григорьевич Директор цепи поставок Торговый дом «Перекресток» 2 Ипатова Олеся Александровна Директор по цепям поставок Metro 3 Ананичев Михаил Алексеевич Директор по логистическим операциям «Лемана ПРО» 4 Гнедаш Максим Александрович Директор по логистике «Чижик» 5 Гуров Денис Валерьевич Директор по управлению цепями поставок ГК «Детский мир» Худоногова Яна Петровна Директор по логистике и фулфилменту «М.Видео» Транспорт 1 Маслов Герман Семёнович Заместитель генерального директора по линейно-логистическому дивизиону Транспортная группа FESCO Фармацевтика 1 Дугин Денис Николаевич Директор по управлению цепями поставок «Герофарм» 2 Жирнов Семен Владимирович Заместитель генерального директора по управлению цепями поставок Biocad Химическая промышленность 1 Аветисов Марат Робертович Директор по логистике СИБУР