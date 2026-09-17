Топ-25 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Лосюкова Мария Александровна Руководитель проектов по устойчивому развитию «Лаборатория Касперского» 2 Пихтин Константин Андреевич Заместитель генерального директора «Сбер А» Коммерческие банки 1 Салугина-Сороковая Екатерина Андреевна Первый вице-президент Газпромбанк 2 Григорьева Анастасия Сергеевна Руководитель центра реализации программ по устойчивому развитию и ESG МТС-банк Медиа и креативные индустрии 1 Залунина Мария Владимировна Руководитель направления КСО Национальная Медиа Группа Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Григорьева Дарья Константиновна Директор по устойчивому развитию «Полюс» 2 Поярков Дмитрий Юрьевич Директор по устойчивому развитию и бренду «Северсталь» 3 Врубель Ярослава Сергеевна Директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами Магнитогорский металлургический комбинат Многопрофильные холдинги 1 Тубман Оксана Дмитриевна Директор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности S8 Сapital Онлайн-платформы 1 Бабкина Александра Юрьевна Директор по устойчивому развитию ЦИАН 2 Воронцова Надежда Дмитриевна Заместитель генерального директора по вопросам устойчивого развития RWB 3 Лебедева Алина Андреевна Руководитель направления устойчивого развития PARI Производство потребительских товаров 1 Жукова Ирина Семёновна Директор по устойчивому развитию Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России Связь и телекоммуникации 1 Чистова Евгения Михайловна Директор по устойчивому развитию «Вымпелком» (бренд «Билайн») 2 Савельев Юрий Витальевич Вице-президент по устойчивому развитию МТС Сервис 1 Орлова Анна Борисовна Руководитель социальных проектов Rostic's Торговля 1 Боброва Анна Евгеньевна Директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности «Лемана ПРО» Транспорт 1 Смирнова Вера Алексеевна Директор по ЭКГ и национальным целям развития Группа компаний «Дело» 2 Смирнова Кира Витальевна Директор по устойчивому развитию Транспортная группа FESCO 3 Бурмака Александр Николаевич Директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Фармацевтика 1 Благинина Наталья Александровна Директор по работе со стратегическими партнерами и ESG-проектам «Буарон» Финансовый сектор 1 Слуцкая Марина Витальевна Директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ 2 Кочетков Максим Михайлович Руководитель направления устойчивого развития Московская биржа Химическая промышленность 1 Галактионова Надежда Александровна Директор, Устойчивое развитие СИБУР Энергетика и топливный комплекс 1 Сугакова Ярина Ярославовна Начальник управления социальных инвестиций, директор программы «Родные города» «Газпром нефть»