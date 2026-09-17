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Топ-25 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Лосюкова Мария Александровна Руководитель проектов по устойчивому развитию «Лаборатория Касперского»
2 Пихтин Константин Андреевич Заместитель генерального директора «Сбер А»
Коммерческие банки
1 Салугина-Сороковая Екатерина Андреевна Первый вице-президент Газпромбанк
2 Григорьева Анастасия Сергеевна Руководитель центра реализации программ по устойчивому развитию и ESG МТС-банк
Медиа и креативные индустрии
1 Залунина Мария Владимировна Руководитель направления КСО Национальная Медиа Группа
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Григорьева Дарья Константиновна Директор по устойчивому развитию «Полюс»
2 Поярков Дмитрий Юрьевич Директор по устойчивому развитию и бренду «Северсталь»
3 Врубель Ярослава Сергеевна Директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами Магнитогорский металлургический комбинат
Многопрофильные холдинги
1 Тубман Оксана Дмитриевна Директор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности S8 Сapital
Онлайн-платформы
1 Бабкина Александра Юрьевна Директор по устойчивому развитию ЦИАН
2 Воронцова Надежда Дмитриевна Заместитель генерального директора по вопросам устойчивого развития RWB
3 Лебедева Алина Андреевна Руководитель направления устойчивого развития PARI
Производство потребительских товаров
1 Жукова Ирина Семёновна Директор по устойчивому развитию Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России
Связь и телекоммуникации
1 Чистова Евгения Михайловна Директор по устойчивому развитию «Вымпелком» (бренд «Билайн»)
2 Савельев Юрий Витальевич Вице-президент по устойчивому развитию МТС
Сервис
1 Орлова Анна Борисовна Руководитель социальных проектов Rostic's
Торговля
1 Боброва Анна Евгеньевна Директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности «Лемана ПРО»
Транспорт
1 Смирнова Вера Алексеевна Директор по ЭКГ и национальным целям развития Группа компаний «Дело»
2 Смирнова Кира Витальевна Директор по устойчивому развитию Транспортная группа FESCO
3 Бурмака Александр Николаевич Директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО
Фармацевтика
1 Благинина Наталья Александровна Директор по работе со стратегическими партнерами и ESG-проектам «Буарон»
Финансовый сектор
1 Слуцкая Марина Витальевна Директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ
2 Кочетков Максим Михайлович Руководитель направления устойчивого развития Московская биржа
Химическая промышленность
1 Галактионова Надежда Александровна Директор, Устойчивое развитие СИБУР
Энергетика и топливный комплекс
1 Сугакова Ярина Ярославовна Начальник управления социальных инвестиций, директор программы «Родные города» «Газпром нефть»
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