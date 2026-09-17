Топ-25 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности

|Информационные технологии
|1
|Лосюкова Мария Александровна
|Руководитель проектов по устойчивому развитию
|«Лаборатория Касперского»
|2
|Пихтин Константин Андреевич
|Заместитель генерального директора
|«Сбер А»
|Коммерческие банки
|1
|Салугина-Сороковая Екатерина Андреевна
|Первый вице-президент
|Газпромбанк
|2
|Григорьева Анастасия Сергеевна
|Руководитель центра реализации программ по устойчивому развитию и ESG
|МТС-банк
|Медиа и креативные индустрии
|1
|Залунина Мария Владимировна
|Руководитель направления КСО
|Национальная Медиа Группа
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Григорьева Дарья Константиновна
|Директор по устойчивому развитию
|«Полюс»
|2
|Поярков Дмитрий Юрьевич
|Директор по устойчивому развитию и бренду
|«Северсталь»
|3
|Врубель Ярослава Сергеевна
|Директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами
|Магнитогорский металлургический комбинат
|Многопрофильные холдинги
|1
|Тубман Оксана Дмитриевна
|Директор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности
|S8 Сapital
|Онлайн-платформы
|1
|Бабкина Александра Юрьевна
|Директор по устойчивому развитию
|ЦИАН
|2
|Воронцова Надежда Дмитриевна
|Заместитель генерального директора по вопросам устойчивого развития
|RWB
|3
|Лебедева Алина Андреевна
|Руководитель направления устойчивого развития
|PARI
|Производство потребительских товаров
|1
|Жукова Ирина Семёновна
|Директор по устойчивому развитию
|Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России
|Связь и телекоммуникации
|1
|Чистова Евгения Михайловна
|Директор по устойчивому развитию
|«Вымпелком» (бренд «Билайн»)
|2
|Савельев Юрий Витальевич
|Вице-президент по устойчивому развитию
|МТС
|Сервис
|1
|Орлова Анна Борисовна
|Руководитель социальных проектов
|Rostic's
|Торговля
|1
|Боброва Анна Евгеньевна
|Директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности
|«Лемана ПРО»
|Транспорт
|1
|Смирнова Вера Алексеевна
|Директор по ЭКГ и национальным целям развития
|Группа компаний «Дело»
|2
|Смирнова Кира Витальевна
|Директор по устойчивому развитию
|Транспортная группа FESCO
|3
|Бурмака Александр Николаевич
|Директор по корпоративной социальной ответственности
|ОТЭКО
|Фармацевтика
|1
|Благинина Наталья Александровна
|Директор по работе со стратегическими партнерами и ESG-проектам
|«Буарон»
|Финансовый сектор
|1
|Слуцкая Марина Витальевна
|Директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству
|ДОМ.РФ
|2
|Кочетков Максим Михайлович
|Руководитель направления устойчивого развития
|Московская биржа
|Химическая промышленность
|1
|Галактионова Надежда Александровна
|Директор, Устойчивое развитие
|СИБУР
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Сугакова Ярина Ярославовна
|Начальник управления социальных инвестиций, директор программы «Родные города»
|«Газпром нефть»