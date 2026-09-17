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Топ-30 директоров по корпоративному управлению

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Сенатская Ирина Игоревна Операционный директор «Базис»
Коммерческие банки
1 Цветков Олег Юрьевич Управляющий директор—руководитель Службы корпоративного секретаря «Сбер»
2 Игнатьев Евгений Геннадьевич Руководитель аппарата наблюдательного совета—корпоративный секретарь Банк ВТБ
3 Короткова Екатерина Александровна Корпоративный секретарь МТС-банк
Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
1 Дмитриев Олег Владимирович Директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению Гознак
Машиностроение
1 Бреева Елена Леонидовна Директор по корпоративному управлению и комплаенс ГАЗ
2 Ворновский Андрей Николаевич Вице-президент по организационному развитию и координации проектов АВТОТОР
Медиа и креативные индустрии
1 Англиченков Илья Георгиевич Директор департамента корпоративного развития Газпром-Медиа Холдинг
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Платов Павел Евгеньевич Корпоративный секретарь—директор департамента «Норникель»
2 Николаева Ольга Сергеевна Директор Дирекции по корпоративным и имущественным правоотношениям ТМК
3 Седов Виктор Михайлович Корпоративный секретарь Магнитогорский металлургический комбинат
Многопрофильные холдинги
1 Жукович Наталья Игоревна Директор центра корпоративного управления S8 Сapital
Связь и телекоммуникации
1 Лизунова Дарья Александровна Корпоративный секретарь «МегаФон»
2 Сафронов Роман Михайлович Директор по корпоративному управлению МТС
3 Лысенко Оксана Вадимовна Директор «Вымпелком» (бренд «Билайн»)
Сельское хозяйство
1 Шивидов Борис Викторович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Агрохолдинг «Степь»
Сервис
1 Хохлова Ольга Вячеславовна Корпоративный секретарь ГК «Медси»
Страхование
1 Алпатова София Юрьевна Корпоративный секретарь Управления генеральной дирекции СК «Росгосстрах Жизнь»
2 Тукбаев Артем Александрович Корпоративный секретарь Группа «Ренессанс страхование»
Строительство и девелопмент
1 Яреева Виктория Гусмановна Директор департамента корпоративного управления— корпоративный секретарь Группа «Эталон»
2 Кушнеренко Илья Викторович Заместитель генерального директора, руководитель функционального направления «Корпоративный центр» «Донстрой»
Торговля
1 Береснёв Олег Владимирович Директор по корпоративному управлению «Ригла»
Транспорт
1 Евсегнеева Вера Александровна Начальник департамента корпоративного управления РЖД
2 Федосов Михаил Николаевич Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и закупочной деятельности «Аэрофлот»
Финансовый сектор
1 Каменский Александр Михайлович Управляющий директор по корпоративному управлению Московская биржа
2 Аджаев Иван Владимирович Управляющий директор—корпоративный секретарь ДОМ.РФ
3 Леснов Дмитрий Александрович Заместитель генерального директора по развитию ФИНАМ
4 Кучеренко Яна Михайловна Заместитель генерального директора по административно-хозяйственным вопросам А7 — Российская система международных расчетов
Химическая промышленность
1 Медведева Марина Владимировна Управляющий директор, Бизнес-процессы. Общекорпоративные сервисы. Корпоративное управление СИБУР
Энергетика и топливный комплекс
1 Коптяков Станислав Сергеевич Директор департамента корпоративного управления «РусГидро»
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