Топ-30 директоров по корпоративному управлению

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Сенатская Ирина Игоревна Операционный директор «Базис» Коммерческие банки 1 Цветков Олег Юрьевич Управляющий директор—руководитель Службы корпоративного секретаря «Сбер» 2 Игнатьев Евгений Геннадьевич Руководитель аппарата наблюдательного совета—корпоративный секретарь Банк ВТБ 3 Короткова Екатерина Александровна Корпоративный секретарь МТС-банк Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Дмитриев Олег Владимирович Директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению Гознак Машиностроение 1 Бреева Елена Леонидовна Директор по корпоративному управлению и комплаенс ГАЗ 2 Ворновский Андрей Николаевич Вице-президент по организационному развитию и координации проектов АВТОТОР Медиа и креативные индустрии 1 Англиченков Илья Георгиевич Директор департамента корпоративного развития Газпром-Медиа Холдинг Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Платов Павел Евгеньевич Корпоративный секретарь—директор департамента «Норникель» 2 Николаева Ольга Сергеевна Директор Дирекции по корпоративным и имущественным правоотношениям ТМК 3 Седов Виктор Михайлович Корпоративный секретарь Магнитогорский металлургический комбинат Многопрофильные холдинги 1 Жукович Наталья Игоревна Директор центра корпоративного управления S8 Сapital Связь и телекоммуникации 1 Лизунова Дарья Александровна Корпоративный секретарь «МегаФон» 2 Сафронов Роман Михайлович Директор по корпоративному управлению МТС 3 Лысенко Оксана Вадимовна Директор «Вымпелком» (бренд «Билайн») Сельское хозяйство 1 Шивидов Борис Викторович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Агрохолдинг «Степь» Сервис 1 Хохлова Ольга Вячеславовна Корпоративный секретарь ГК «Медси» Страхование 1 Алпатова София Юрьевна Корпоративный секретарь Управления генеральной дирекции СК «Росгосстрах Жизнь» 2 Тукбаев Артем Александрович Корпоративный секретарь Группа «Ренессанс страхование» Строительство и девелопмент 1 Яреева Виктория Гусмановна Директор департамента корпоративного управления— корпоративный секретарь Группа «Эталон» 2 Кушнеренко Илья Викторович Заместитель генерального директора, руководитель функционального направления «Корпоративный центр» «Донстрой» Торговля 1 Береснёв Олег Владимирович Директор по корпоративному управлению «Ригла» Транспорт 1 Евсегнеева Вера Александровна Начальник департамента корпоративного управления РЖД 2 Федосов Михаил Николаевич Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и закупочной деятельности «Аэрофлот» Финансовый сектор 1 Каменский Александр Михайлович Управляющий директор по корпоративному управлению Московская биржа 2 Аджаев Иван Владимирович Управляющий директор—корпоративный секретарь ДОМ.РФ 3 Леснов Дмитрий Александрович Заместитель генерального директора по развитию ФИНАМ 4 Кучеренко Яна Михайловна Заместитель генерального директора по административно-хозяйственным вопросам А7 — Российская система международных расчетов Химическая промышленность 1 Медведева Марина Владимировна Управляющий директор, Бизнес-процессы. Общекорпоративные сервисы. Корпоративное управление СИБУР Энергетика и топливный комплекс 1 Коптяков Станислав Сергеевич Директор департамента корпоративного управления «РусГидро»