Топ-30 директоров по корпоративному управлению

|Информационные технологии
|1
|Сенатская Ирина Игоревна
|Операционный директор
|«Базис»
|Коммерческие банки
|1
|Цветков Олег Юрьевич
|Управляющий директор—руководитель Службы корпоративного секретаря
|«Сбер»
|2
|Игнатьев Евгений Геннадьевич
|Руководитель аппарата наблюдательного совета—корпоративный секретарь
|Банк ВТБ
|3
|Короткова Екатерина Александровна
|Корпоративный секретарь
|МТС-банк
|Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
|1
|Дмитриев Олег Владимирович
|Директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению
|Гознак
|Машиностроение
|1
|Бреева Елена Леонидовна
|Директор по корпоративному управлению и комплаенс
|ГАЗ
|2
|Ворновский Андрей Николаевич
|Вице-президент по организационному развитию и координации проектов
|АВТОТОР
|Медиа и креативные индустрии
|1
|Англиченков Илья Георгиевич
|Директор департамента корпоративного развития
|Газпром-Медиа Холдинг
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Платов Павел Евгеньевич
|Корпоративный секретарь—директор департамента
|«Норникель»
|2
|Николаева Ольга Сергеевна
|Директор Дирекции по корпоративным и имущественным правоотношениям
|ТМК
|3
|Седов Виктор Михайлович
|Корпоративный секретарь
|Магнитогорский металлургический комбинат
|Многопрофильные холдинги
|1
|Жукович Наталья Игоревна
|Директор центра корпоративного управления
|S8 Сapital
|Связь и телекоммуникации
|1
|Лизунова Дарья Александровна
|Корпоративный секретарь
|«МегаФон»
|2
|Сафронов Роман Михайлович
|Директор по корпоративному управлению
|МТС
|3
|Лысенко Оксана Вадимовна
|Директор
|«Вымпелком» (бренд «Билайн»)
|Сельское хозяйство
|1
|Шивидов Борис Викторович
|Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
|Агрохолдинг «Степь»
|Сервис
|1
|Хохлова Ольга Вячеславовна
|Корпоративный секретарь
|ГК «Медси»
|Страхование
|1
|Алпатова София Юрьевна
|Корпоративный секретарь Управления генеральной дирекции
|СК «Росгосстрах Жизнь»
|2
|Тукбаев Артем Александрович
|Корпоративный секретарь
|Группа «Ренессанс страхование»
|Строительство и девелопмент
|1
|Яреева Виктория Гусмановна
|Директор департамента корпоративного управления— корпоративный секретарь
|Группа «Эталон»
|2
|Кушнеренко Илья Викторович
|Заместитель генерального директора, руководитель функционального направления «Корпоративный центр»
|«Донстрой»
|Торговля
|1
|Береснёв Олег Владимирович
|Директор по корпоративному управлению
|«Ригла»
|Транспорт
|1
|Евсегнеева Вера Александровна
|Начальник департамента корпоративного управления
|РЖД
|2
|Федосов Михаил Николаевич
|Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и закупочной деятельности
|«Аэрофлот»
|Финансовый сектор
|1
|Каменский Александр Михайлович
|Управляющий директор по корпоративному управлению
|Московская биржа
|2
|Аджаев Иван Владимирович
|Управляющий директор—корпоративный секретарь
|ДОМ.РФ
|3
|Леснов Дмитрий Александрович
|Заместитель генерального директора по развитию
|ФИНАМ
|4
|Кучеренко Яна Михайловна
|Заместитель генерального директора по административно-хозяйственным вопросам
|А7 — Российская система международных расчетов
|Химическая промышленность
|1
|Медведева Марина Владимировна
|Управляющий директор, Бизнес-процессы. Общекорпоративные сервисы. Корпоративное управление
|СИБУР
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Коптяков Станислав Сергеевич
|Директор департамента корпоративного управления
|«РусГидро»