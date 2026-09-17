Топ-50 директоров по информационным технологиям

|Информационные технологии
|1
|Тулупов Ярослав Александрович
|Директор по разработке
|X5 Tech
|2
|Фомина Татьяна Алексеевна
|Директор по информационным технологиям
|hh.ru
|3
|Ляджин Сергей Владимирович
|Технический директор
|VK
|4
|Шуваев Яков Владимирович
|Директор по ИТ
|ЛАНИТ
|5
|Шахаб Максим Бассамович
|Директор по информационным технологиям
|«Лаборатория Касперского»
|
|Аксенов Олег Владимирович
|Технический директор
|«ЛАНИТ-Интеграция»
|
|Анищенко Юрий Витальевич
|Заместитель генерального директора—исполнительный директор
|«РЖД – Цифровые пассажирские решения»
|
|Атоян Антон Андреевич
|Заместитель генерального директора, директор производства продуктов Platform V
|«СберТех»
|
|Грачев Вячеслав Валерьевич
|Директор по технологиям
|МТС Web Services
|
|Сачков Антон Константинович
|Директор департамента по развитию и разработке онлайн-платформ
|Magnit Tech
|
|Тотмаков Алексей Сергеевич
|Техническая директор
|VK Tech
|
|Хохлов Роман Леонидович
|Технический директор
|Calltouch
|Коммерческие банки
|1
|Безбогов Сергей Александрович
|Заместитель руководителя технологического блока—старший вице-президент
|Банк ВТБ
|2
|Фетисов Алексей Вячеславович
|Директор по информационным технологиям
|Альфа-банк
|3
|Меньшов Кирилл Алексеевич
|Старший вице-президент—руководитель блока «Технологии»
|«Сбер»
|4
|Шамрай Никита Валерьевич
|Старший вице-президент—руководитель блока информационных технологий
|Банк ПСБ
|5
|Бижан Михаил Сергеевич
|Вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера
|МТС-банк
|Коммуникационные и рекламные агентства
|1
|Фетисов Дмитрий Сергеевич
|Директор по техническому развитию
|«СберСеллер»
|Медиа и креативные индустрии
|1
|Голубенцев Сергей Валерьевич
|Директор по информационным технологиям
|«Союзмультфильм»
|2
|Ушаков Дмитрий Алексеевич
|Исполнительный директор
|Медиагруппа «Россия сегодня»
|3
|Савельев Валентин Михайлович
|Директор по продукту
|News.ru
|4
|Лукьяненко Роман Валерьевич
|Заместитель генерального директора, директор технического департамента
|Русская Медиагруппа
|5
|Белявцев Михаил
|ИТ-директор
|«Шкулёв Холдинг»
|
|Арефьев Алексей Александрович
|Директор по управлению продуктовым портфелем
|ON Медиа
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Дунаев Сергей Вадимович
|Директор по информационным технологиям
|«Северсталь»
|2
|Ермишина Лиана Рагиновна
|Вице-президент по информационным технологиям
|«Норникель»
|3
|Феоктистов Вадим Николаевич
|Директор
|«ММК-Информсервис»
|Онлайн-платформы
|1
|Радюков Максим Владимирович
|Директор по информационным технологиям
|ЦИАН
|2
|Агабабян Арутюн Самвелович
|Директор по информационным технологиям
|«Туту»
|3
|Бобрецов Сергей Анатольевич
|Директор ИТ-департамента
|RWB
|4
|Дергачев Кир Александрович
|Технический директор
|«Нетология»
|Производство потребительских товаров
|1
|Усик Сергей Вячеславович
|ИТ-директор
|ГК «Абрау-Дюрсо»
|2
|Чернуха Сергей Николаевич
|ИТ-директор
|Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России
|Связь и телекоммуникации
|1
|Блинов Алексей Васильевич
|Заместитель генерального директора
|«Вымпелком» (бренд «Билайн»)
|2
|Табашников Павел Александрович
|Директор дирекции ИТ-инфраструктуры
|«МегаФон»
|Сельское хозяйство
|1
|Беляев Владислав Михайлович
|Директор по информационным технологиям
|Группа «Черкизово»
|Сервис
|1
|Русавский Руслан Евгеньевич
|Вице-президент
|ГК «Медси»
|2
|Колбасов Сергей Вадимович
|ИТ-директор
|FUN&SUN
|Страхование
|1
|Муравьев Владимир Сергеевич
|Директор по информационным технологиям
|«АльфаСтрахование»
|2
|Максименко Вячеслав Витальевич
|Директор по информационным технологиям
|СК «Росгосстрах Жизнь»
|Строительство и девелопмент
|1
|Трусов Дмитрий Александрович
|Вице-президент по информационным технологиям
|Группа «Эталон»
|2
|Лака Алексей Александрович
|Руководитель департамента информационных технологий
|«Донстрой»
|Торговля
|1
|Ермаков Николай Владимирович
|Технический директор
|ГК «Детский мир»
|2
|Есман Сергей Сергеевич
|ИТ-директор
|«М.Видео»
|3
|Ефёров Алексей Юрьевич
|Директор по информационным технологиям
|Аптечная сеть 36,6
|4
|Лимаренко Евгений Александрович
|Директор по информационным технологиям
|Inventive Retail Group
|Транспорт
|1
|Новиков Артем Олегович
|ИТ директор
|СДЭК
|2
|Нестеров Андрей Владимирович
|Директор по информационным технологиям
|«Воздушные ворота Северной столицы»
|Финансовый сектор
|1
|Лежнев Федор Юрьевич
|Директор департамента информационных технологий
|«Альфа-Капитал»
|2
|фон Розен Александр Игоревич
|Технический директор
|Единый ЦУПИС