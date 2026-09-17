Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Топ-50 директоров по информационным технологиям

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Тулупов Ярослав Александрович Директор по разработке X5 Tech
2 Фомина Татьяна Алексеевна Директор по информационным технологиям hh.ru
3 Ляджин Сергей Владимирович Технический директор VK
4 Шуваев Яков Владимирович Директор по ИТ ЛАНИТ
5 Шахаб Максим Бассамович Директор по информационным технологиям «Лаборатория Касперского»
Аксенов Олег Владимирович Технический директор «ЛАНИТ-Интеграция»
Анищенко Юрий Витальевич Заместитель генерального директора—исполнительный директор «РЖД – Цифровые пассажирские решения»
Атоян Антон Андреевич Заместитель генерального директора, директор производства продуктов Platform V «СберТех»
Грачев Вячеслав Валерьевич Директор по технологиям МТС Web Services
Сачков Антон Константинович Директор департамента по развитию и разработке онлайн-платформ Magnit Tech
Тотмаков Алексей Сергеевич Техническая директор VK Tech
Хохлов Роман Леонидович Технический директор Calltouch
Коммерческие банки
1 Безбогов Сергей Александрович Заместитель руководителя технологического блока—старший вице-президент Банк ВТБ
2 Фетисов Алексей Вячеславович Директор по информационным технологиям Альфа-банк
3 Меньшов Кирилл Алексеевич Старший вице-президент—руководитель блока «Технологии» «Сбер»
4 Шамрай Никита Валерьевич Старший вице-президент—руководитель блока информационных технологий Банк ПСБ
5 Бижан Михаил Сергеевич Вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера МТС-банк
Коммуникационные и рекламные агентства
1 Фетисов Дмитрий Сергеевич Директор по техническому развитию «СберСеллер»
Медиа и креативные индустрии
1 Голубенцев Сергей Валерьевич Директор по информационным технологиям «Союзмультфильм»
2 Ушаков Дмитрий Алексеевич Исполнительный директор Медиагруппа «Россия сегодня»
3 Савельев Валентин Михайлович Директор по продукту News.ru
4 Лукьяненко Роман Валерьевич Заместитель генерального директора, директор технического департамента Русская Медиагруппа
5 Белявцев Михаил ИТ-директор «Шкулёв Холдинг»
Арефьев Алексей Александрович Директор по управлению продуктовым портфелем ON Медиа
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Дунаев Сергей Вадимович Директор по информационным технологиям «Северсталь»
2 Ермишина Лиана Рагиновна Вице-президент по информационным технологиям «Норникель»
3 Феоктистов Вадим Николаевич Директор «ММК-Информсервис»
Онлайн-платформы
1 Радюков Максим Владимирович Директор по информационным технологиям ЦИАН
2 Агабабян Арутюн Самвелович Директор по информационным технологиям «Туту»
3 Бобрецов Сергей Анатольевич Директор ИТ-департамента RWB
4 Дергачев Кир Александрович Технический директор «Нетология»
Производство потребительских товаров
1 Усик Сергей Вячеславович ИТ-директор ГК «Абрау-Дюрсо»
2 Чернуха Сергей Николаевич ИТ-директор Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России
Связь и телекоммуникации
1 Блинов Алексей Васильевич Заместитель генерального директора «Вымпелком» (бренд «Билайн»)
2 Табашников Павел Александрович Директор дирекции ИТ-инфраструктуры «МегаФон»
Сельское хозяйство
1 Беляев Владислав Михайлович Директор по информационным технологиям Группа «Черкизово»
Сервис
1 Русавский Руслан Евгеньевич Вице-президент ГК «Медси»
2 Колбасов Сергей Вадимович ИТ-директор FUN&SUN
Страхование
1 Муравьев Владимир Сергеевич Директор по информационным технологиям «АльфаСтрахование»
2 Максименко Вячеслав Витальевич Директор по информационным технологиям СК «Росгосстрах Жизнь»
Строительство и девелопмент
1 Трусов Дмитрий Александрович Вице-президент по информационным технологиям Группа «Эталон»
2 Лака Алексей Александрович Руководитель департамента информационных технологий «Донстрой»
Торговля
1 Ермаков Николай Владимирович Технический директор ГК «Детский мир»
2 Есман Сергей Сергеевич ИТ-директор «М.Видео»
3 Ефёров Алексей Юрьевич Директор по информационным технологиям Аптечная сеть 36,6
4 Лимаренко Евгений Александрович Директор по информационным технологиям Inventive Retail Group
Транспорт
1 Новиков Артем Олегович ИТ директор СДЭК
2 Нестеров Андрей Владимирович Директор по информационным технологиям «Воздушные ворота Северной столицы»
Финансовый сектор
1 Лежнев Федор Юрьевич Директор департамента информационных технологий «Альфа-Капитал»
2 фон Розен Александр Игоревич Технический директор Единый ЦУПИС
Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд