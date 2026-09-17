Топ-50 директоров по информационным технологиям

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Тулупов Ярослав Александрович Директор по разработке X5 Tech 2 Фомина Татьяна Алексеевна Директор по информационным технологиям hh.ru 3 Ляджин Сергей Владимирович Технический директор VK 4 Шуваев Яков Владимирович Директор по ИТ ЛАНИТ 5 Шахаб Максим Бассамович Директор по информационным технологиям «Лаборатория Касперского» Аксенов Олег Владимирович Технический директор «ЛАНИТ-Интеграция» Анищенко Юрий Витальевич Заместитель генерального директора—исполнительный директор «РЖД – Цифровые пассажирские решения» Атоян Антон Андреевич Заместитель генерального директора, директор производства продуктов Platform V «СберТех» Грачев Вячеслав Валерьевич Директор по технологиям МТС Web Services Сачков Антон Константинович Директор департамента по развитию и разработке онлайн-платформ Magnit Tech Тотмаков Алексей Сергеевич Техническая директор VK Tech Хохлов Роман Леонидович Технический директор Calltouch Коммерческие банки 1 Безбогов Сергей Александрович Заместитель руководителя технологического блока—старший вице-президент Банк ВТБ 2 Фетисов Алексей Вячеславович Директор по информационным технологиям Альфа-банк 3 Меньшов Кирилл Алексеевич Старший вице-президент—руководитель блока «Технологии» «Сбер» 4 Шамрай Никита Валерьевич Старший вице-президент—руководитель блока информационных технологий Банк ПСБ 5 Бижан Михаил Сергеевич Вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера МТС-банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Фетисов Дмитрий Сергеевич Директор по техническому развитию «СберСеллер» Медиа и креативные индустрии 1 Голубенцев Сергей Валерьевич Директор по информационным технологиям «Союзмультфильм» 2 Ушаков Дмитрий Алексеевич Исполнительный директор Медиагруппа «Россия сегодня» 3 Савельев Валентин Михайлович Директор по продукту News.ru 4 Лукьяненко Роман Валерьевич Заместитель генерального директора, директор технического департамента Русская Медиагруппа 5 Белявцев Михаил ИТ-директор «Шкулёв Холдинг» Арефьев Алексей Александрович Директор по управлению продуктовым портфелем ON Медиа Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Дунаев Сергей Вадимович Директор по информационным технологиям «Северсталь» 2 Ермишина Лиана Рагиновна Вице-президент по информационным технологиям «Норникель» 3 Феоктистов Вадим Николаевич Директор «ММК-Информсервис» Онлайн-платформы 1 Радюков Максим Владимирович Директор по информационным технологиям ЦИАН 2 Агабабян Арутюн Самвелович Директор по информационным технологиям «Туту» 3 Бобрецов Сергей Анатольевич Директор ИТ-департамента RWB 4 Дергачев Кир Александрович Технический директор «Нетология» Производство потребительских товаров 1 Усик Сергей Вячеславович ИТ-директор ГК «Абрау-Дюрсо» 2 Чернуха Сергей Николаевич ИТ-директор Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России Связь и телекоммуникации 1 Блинов Алексей Васильевич Заместитель генерального директора «Вымпелком» (бренд «Билайн») 2 Табашников Павел Александрович Директор дирекции ИТ-инфраструктуры «МегаФон» Сельское хозяйство 1 Беляев Владислав Михайлович Директор по информационным технологиям Группа «Черкизово» Сервис 1 Русавский Руслан Евгеньевич Вице-президент ГК «Медси» 2 Колбасов Сергей Вадимович ИТ-директор FUN&SUN Страхование 1 Муравьев Владимир Сергеевич Директор по информационным технологиям «АльфаСтрахование» 2 Максименко Вячеслав Витальевич Директор по информационным технологиям СК «Росгосстрах Жизнь» Строительство и девелопмент 1 Трусов Дмитрий Александрович Вице-президент по информационным технологиям Группа «Эталон» 2 Лака Алексей Александрович Руководитель департамента информационных технологий «Донстрой» Торговля 1 Ермаков Николай Владимирович Технический директор ГК «Детский мир» 2 Есман Сергей Сергеевич ИТ-директор «М.Видео» 3 Ефёров Алексей Юрьевич Директор по информационным технологиям Аптечная сеть 36,6 4 Лимаренко Евгений Александрович Директор по информационным технологиям Inventive Retail Group Транспорт 1 Новиков Артем Олегович ИТ директор СДЭК 2 Нестеров Андрей Владимирович Директор по информационным технологиям «Воздушные ворота Северной столицы» Финансовый сектор 1 Лежнев Федор Юрьевич Директор департамента информационных технологий «Альфа-Капитал» 2 фон Розен Александр Игоревич Технический директор Единый ЦУПИС