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Топ-50 директоров по правовым вопросам

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Донников Юрий Евгеньевич Директор юридического департамента и комплаенс hh.ru
2 Барабанова Эльвира Тахировна Директор по корпоративным и правовым вопросам МТС Web Services
3 Лавренов Владимир Сергеевич Директор юридического департамента ИТ-холдинг Т1
4 Глаголева Маргарита Эдуардовна Директор юридического департамента ЛАНИТ
Коммерческие банки
1 Гришин Михаил Олегович Директор по правовым вопросам и управлению проблемными активами Альфа-банк
2 Клочкова Анна Борисовна Старший вице-президент, руководитель блока проблемных активов Банк ПСБ
3 Синицин Сергей Васильевич Вице-президент по правовым вопросам, директор правового департамента МТС-банк
Машиностроение
1 Шангареева Рената Сергеевна Директор по правовым вопросам «Москвич»
Медиа и креативные индустрии
1 Сигачева Наталья Александровна Директор по юридическим вопросам «Союзмультфильм»
2 Бекшенев Тимур Маратович Член правления—директор по правовым вопросам ON Медиа
3 Щербаков Тимофей Викторович Заместитель генерального директора по юридическим вопросам РБК
4 Чудаков Дмитрий Викторович Директор юридической дирекции Газпром-Медиа Холдинг
5 Гурдина Танзиля Алиевна Руководитель юридического отдела «Ведомости»
Иванова Марианна Викторовна Директор по правовым вопросам «ГПМ Радио»
Титов Андрей Дмитриевич Заместитель генерального директора по правовым вопросам Русская Медиагруппа
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Захарова Марианна Александровна Первый вице-президент—руководитель Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов «Норникель»
2 Мошнов Алексей Евгеньевич Директор по правовым вопросам АЛРОСА
3 Шепилов Сергей Викторович Главный юрист Магнитогорский металлургический комбинат
Многопрофильные холдинги
1 Щукина Ирина Александровна Заместитель генерального директора по правовым вопросам, корпоративному управлению и развитию бизнеса «Техноимпульс»
Онлайн-платформы
1 Богуславская Валерия Александровна Директор по юридическим вопросам ЦИАН
2 Хромова Александра Леонидовна Директор по правовым и корпоративным вопросам KION
3 Князева Мария Дмитриевна Директор по правовым вопросам «Банки.ру»
4 Кучмин Александр Юрьевич Директор департамента юридического сопровождения PARI
5 Суворова Юлия Сергеевна Директор по правовым вопросам «Сравни»
Барышникова Виктория Эдуардовна Директор по корпоративным и правовым вопросам Bronevik.com
Куменкова Ольга Анатольевна Руководитель юридического департамента Онлайн-кинотеатр START
Производство потребительских товаров
1 Сергеева Елена Юрьевна Руководитель юридической функции IDS Borjomi
2 Сулиманов Руслан Шамилевич Директор по правовому обеспечению ГК «Просвещение»
3 Богатенкова Яна Андреевна Директор по правовым вопросам ГК «Абрау-Дюрсо»
4 Смолина Маргарита Вадимовна Директор по юридическим вопросам «Мултон Партнерс»
Связь и телекоммуникации
1 Мыльцева Анна Андреевна Директор департамента правовой поддержки бизнеса МТС
2 Переверзев Сергей Андреевич Директор по правовым вопросам «МегаФон»
3 Быков Антон Аркадьевич Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам «ТрансТелеКом»
4 Иванцов Петр Петрович Вице-президент «Вымпелком» (бренд «Билайн»)
Сервис
1 Левин Сергей Леонидович Директор юридического департамента Rostic's
Страхование
1 Бессонов Алексей Александрович Руководитель центра правового сопровождения «СберСтрахование»
2 Гелемеева Кира Анатольевна Вице-президент по правовым вопросам Группа «Ренессанс страхование»
3 Полина-Сташевская Анна Леонидовна Заместитель генерального директора по юридическим вопросам «Ингосстрах»
4 Иманкулов Мурат Ауельбекович Директор юридического департамента «АльфаСтрахование»
Строительство и девелопмент
1 Антонов Павел Георгиевич Директор по правовому обеспечению и управлению рисками ГК А101
2 Аржуханов Руслан Олегович Руководитель юридического департамента «Донстрой»
3 Казакова Екатерина Сергеевна Управляющий директор по правовым и корпоративным вопросам Группа «Самолет»
Торговля
1 Сухов Алексей Михайлович Директор по корпоративным и правовым отношениям «М.Видео»
2 Шестакова Яна Сергеевна Директор Департамента по корпоративным и правовым вопросам Розничная сеть МТС
3 Погорелов Андрей Викторович Директор по юридическим вопросам Аптечная сеть 36,6
Транспорт
1 Хомякова Анна Павловна Директор юридического департамента «Аэрофлот»
2 Курбатова Мария Викторовна Директор по юридическим вопросам «Делимобиль»
Финансовый сектор
1 Романюк Наталья Николаевна Управляющий директор ДОМ.РФ
2 Московкина Оксана Петровна Директор департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности «Альфа-Капитал»
Энергетика и топливный комплекс
1 Лихолет Денис Евгеньевич Директор по правовым вопросам «Росводоканал»
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