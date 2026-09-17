Топ-50 директоров по правовым вопросам

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Донников Юрий Евгеньевич Директор юридического департамента и комплаенс hh.ru 2 Барабанова Эльвира Тахировна Директор по корпоративным и правовым вопросам МТС Web Services 3 Лавренов Владимир Сергеевич Директор юридического департамента ИТ-холдинг Т1 4 Глаголева Маргарита Эдуардовна Директор юридического департамента ЛАНИТ Коммерческие банки 1 Гришин Михаил Олегович Директор по правовым вопросам и управлению проблемными активами Альфа-банк 2 Клочкова Анна Борисовна Старший вице-президент, руководитель блока проблемных активов Банк ПСБ 3 Синицин Сергей Васильевич Вице-президент по правовым вопросам, директор правового департамента МТС-банк Машиностроение 1 Шангареева Рената Сергеевна Директор по правовым вопросам «Москвич» Медиа и креативные индустрии 1 Сигачева Наталья Александровна Директор по юридическим вопросам «Союзмультфильм» 2 Бекшенев Тимур Маратович Член правления—директор по правовым вопросам ON Медиа 3 Щербаков Тимофей Викторович Заместитель генерального директора по юридическим вопросам РБК 4 Чудаков Дмитрий Викторович Директор юридической дирекции Газпром-Медиа Холдинг 5 Гурдина Танзиля Алиевна Руководитель юридического отдела «Ведомости» Иванова Марианна Викторовна Директор по правовым вопросам «ГПМ Радио» Титов Андрей Дмитриевич Заместитель генерального директора по правовым вопросам Русская Медиагруппа Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Захарова Марианна Александровна Первый вице-президент—руководитель Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов «Норникель» 2 Мошнов Алексей Евгеньевич Директор по правовым вопросам АЛРОСА 3 Шепилов Сергей Викторович Главный юрист Магнитогорский металлургический комбинат Многопрофильные холдинги 1 Щукина Ирина Александровна Заместитель генерального директора по правовым вопросам, корпоративному управлению и развитию бизнеса «Техноимпульс» Онлайн-платформы 1 Богуславская Валерия Александровна Директор по юридическим вопросам ЦИАН 2 Хромова Александра Леонидовна Директор по правовым и корпоративным вопросам KION 3 Князева Мария Дмитриевна Директор по правовым вопросам «Банки.ру» 4 Кучмин Александр Юрьевич Директор департамента юридического сопровождения PARI 5 Суворова Юлия Сергеевна Директор по правовым вопросам «Сравни» Барышникова Виктория Эдуардовна Директор по корпоративным и правовым вопросам Bronevik.com Куменкова Ольга Анатольевна Руководитель юридического департамента Онлайн-кинотеатр START Производство потребительских товаров 1 Сергеева Елена Юрьевна Руководитель юридической функции IDS Borjomi 2 Сулиманов Руслан Шамилевич Директор по правовому обеспечению ГК «Просвещение» 3 Богатенкова Яна Андреевна Директор по правовым вопросам ГК «Абрау-Дюрсо» 4 Смолина Маргарита Вадимовна Директор по юридическим вопросам «Мултон Партнерс» Связь и телекоммуникации 1 Мыльцева Анна Андреевна Директор департамента правовой поддержки бизнеса МТС 2 Переверзев Сергей Андреевич Директор по правовым вопросам «МегаФон» 3 Быков Антон Аркадьевич Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам «ТрансТелеКом» 4 Иванцов Петр Петрович Вице-президент «Вымпелком» (бренд «Билайн») Сервис 1 Левин Сергей Леонидович Директор юридического департамента Rostic's Страхование 1 Бессонов Алексей Александрович Руководитель центра правового сопровождения «СберСтрахование» 2 Гелемеева Кира Анатольевна Вице-президент по правовым вопросам Группа «Ренессанс страхование» 3 Полина-Сташевская Анна Леонидовна Заместитель генерального директора по юридическим вопросам «Ингосстрах» 4 Иманкулов Мурат Ауельбекович Директор юридического департамента «АльфаСтрахование» Строительство и девелопмент 1 Антонов Павел Георгиевич Директор по правовому обеспечению и управлению рисками ГК А101 2 Аржуханов Руслан Олегович Руководитель юридического департамента «Донстрой» 3 Казакова Екатерина Сергеевна Управляющий директор по правовым и корпоративным вопросам Группа «Самолет» Торговля 1 Сухов Алексей Михайлович Директор по корпоративным и правовым отношениям «М.Видео» 2 Шестакова Яна Сергеевна Директор Департамента по корпоративным и правовым вопросам Розничная сеть МТС 3 Погорелов Андрей Викторович Директор по юридическим вопросам Аптечная сеть 36,6 Транспорт 1 Хомякова Анна Павловна Директор юридического департамента «Аэрофлот» 2 Курбатова Мария Викторовна Директор по юридическим вопросам «Делимобиль» Финансовый сектор 1 Романюк Наталья Николаевна Управляющий директор ДОМ.РФ 2 Московкина Оксана Петровна Директор департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности «Альфа-Капитал» Энергетика и топливный комплекс 1 Лихолет Денис Евгеньевич Директор по правовым вопросам «Росводоканал»