Топ-50 директоров по правовым вопросам

|Информационные технологии
|1
|Донников Юрий Евгеньевич
|Директор юридического департамента и комплаенс
|hh.ru
|2
|Барабанова Эльвира Тахировна
|Директор по корпоративным и правовым вопросам
|МТС Web Services
|3
|Лавренов Владимир Сергеевич
|Директор юридического департамента
|ИТ-холдинг Т1
|4
|Глаголева Маргарита Эдуардовна
|Директор юридического департамента
|ЛАНИТ
|Коммерческие банки
|1
|Гришин Михаил Олегович
|Директор по правовым вопросам и управлению проблемными активами
|Альфа-банк
|2
|Клочкова Анна Борисовна
|Старший вице-президент, руководитель блока проблемных активов
|Банк ПСБ
|3
|Синицин Сергей Васильевич
|Вице-президент по правовым вопросам, директор правового департамента
|МТС-банк
|Машиностроение
|1
|Шангареева Рената Сергеевна
|Директор по правовым вопросам
|«Москвич»
|Медиа и креативные индустрии
|1
|Сигачева Наталья Александровна
|Директор по юридическим вопросам
|«Союзмультфильм»
|2
|Бекшенев Тимур Маратович
|Член правления—директор по правовым вопросам
|ON Медиа
|3
|Щербаков Тимофей Викторович
|Заместитель генерального директора по юридическим вопросам
|РБК
|4
|Чудаков Дмитрий Викторович
|Директор юридической дирекции
|Газпром-Медиа Холдинг
|5
|Гурдина Танзиля Алиевна
|Руководитель юридического отдела
|«Ведомости»
|
|Иванова Марианна Викторовна
|Директор по правовым вопросам
|«ГПМ Радио»
|
|Титов Андрей Дмитриевич
|Заместитель генерального директора по правовым вопросам
|Русская Медиагруппа
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Захарова Марианна Александровна
|Первый вице-президент—руководитель Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов
|«Норникель»
|2
|Мошнов Алексей Евгеньевич
|Директор по правовым вопросам
|АЛРОСА
|3
|Шепилов Сергей Викторович
|Главный юрист
|Магнитогорский металлургический комбинат
|Многопрофильные холдинги
|1
|Щукина Ирина Александровна
|Заместитель генерального директора по правовым вопросам, корпоративному управлению и развитию бизнеса
|«Техноимпульс»
|Онлайн-платформы
|1
|Богуславская Валерия Александровна
|Директор по юридическим вопросам
|ЦИАН
|2
|Хромова Александра Леонидовна
|Директор по правовым и корпоративным вопросам
|KION
|3
|Князева Мария Дмитриевна
|Директор по правовым вопросам
|«Банки.ру»
|4
|Кучмин Александр Юрьевич
|Директор департамента юридического сопровождения
|PARI
|5
|Суворова Юлия Сергеевна
|Директор по правовым вопросам
|«Сравни»
|
|Барышникова Виктория Эдуардовна
|Директор по корпоративным и правовым вопросам
|Bronevik.com
|
|Куменкова Ольга Анатольевна
|Руководитель юридического департамента
|Онлайн-кинотеатр START
|Производство потребительских товаров
|1
|Сергеева Елена Юрьевна
|Руководитель юридической функции
|IDS Borjomi
|2
|Сулиманов Руслан Шамилевич
|Директор по правовому обеспечению
|ГК «Просвещение»
|3
|Богатенкова Яна Андреевна
|Директор по правовым вопросам
|ГК «Абрау-Дюрсо»
|4
|Смолина Маргарита Вадимовна
|Директор по юридическим вопросам
|«Мултон Партнерс»
|Связь и телекоммуникации
|1
|Мыльцева Анна Андреевна
|Директор департамента правовой поддержки бизнеса
|МТС
|2
|Переверзев Сергей Андреевич
|Директор по правовым вопросам
|«МегаФон»
|3
|Быков Антон Аркадьевич
|Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам
|«ТрансТелеКом»
|4
|Иванцов Петр Петрович
|Вице-президент
|«Вымпелком» (бренд «Билайн»)
|Сервис
|1
|Левин Сергей Леонидович
|Директор юридического департамента
|Rostic's
|Страхование
|1
|Бессонов Алексей Александрович
|Руководитель центра правового сопровождения
|«СберСтрахование»
|2
|Гелемеева Кира Анатольевна
|Вице-президент по правовым вопросам
|Группа «Ренессанс страхование»
|3
|Полина-Сташевская Анна Леонидовна
|Заместитель генерального директора по юридическим вопросам
|«Ингосстрах»
|4
|Иманкулов Мурат Ауельбекович
|Директор юридического департамента
|«АльфаСтрахование»
|Строительство и девелопмент
|1
|Антонов Павел Георгиевич
|Директор по правовому обеспечению и управлению рисками
|ГК А101
|2
|Аржуханов Руслан Олегович
|Руководитель юридического департамента
|«Донстрой»
|3
|Казакова Екатерина Сергеевна
|Управляющий директор по правовым и корпоративным вопросам
|Группа «Самолет»
|Торговля
|1
|Сухов Алексей Михайлович
|Директор по корпоративным и правовым отношениям
|«М.Видео»
|2
|Шестакова Яна Сергеевна
|Директор Департамента по корпоративным и правовым вопросам
|Розничная сеть МТС
|3
|Погорелов Андрей Викторович
|Директор по юридическим вопросам
|Аптечная сеть 36,6
|Транспорт
|1
|Хомякова Анна Павловна
|Директор юридического департамента
|«Аэрофлот»
|2
|Курбатова Мария Викторовна
|Директор по юридическим вопросам
|«Делимобиль»
|Финансовый сектор
|1
|Романюк Наталья Николаевна
|Управляющий директор
|ДОМ.РФ
|2
|Московкина Оксана Петровна
|Директор департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности
|«Альфа-Капитал»
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Лихолет Денис Евгеньевич
|Директор по правовым вопросам
|«Росводоканал»