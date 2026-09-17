Топ-60 директоров по развитию

|Информационные технологии
|1
|Васильев Евгений Дмитриевич
|Директор по продукту «ВКонтакте», «VK Видео» и «VK Музыки»
|VK
|2
|Самсонова Полина Андреевна
|Управляющий директор
|«СберТех»
|3
|Губарев Валентин Витальевич
|Заместитель генерального директора по развитию бизнеса
|КРОК
|4
|Тарасенко Сергей Анатольевич
|Директор по продукту
|«МТС Линк»
|5
|Изместьев Дмитрий Владимирович
|Вице-президент по инновационным проектам
|ЛАНИТ
|
|Обаляева Юлия Игоревна
|Заместитель генерального директора
|«Сбер А»
|
|Симоненко Виктор Викторович
|Заместитель генерального директора
|«Росэлторг»
|Коммерческие банки
|1
|Аксаков Александр Анатольевич
|Заместитель председателя правления
|Банк ДОМ.РФ
|2
|Бедретдинова Наталья Андреевна
|Вице-президент
|Газпромбанк
|3
|Тымбай Александра Игоревна
|Директор по стратегическому развитию
|Альфа-банк
|Коммуникационные и рекламные агентства
|1
|Шульгина Татьяна Дмитриевна
|Заместитель генерального директора по финансам и операционной деятельности
|«СберМаркетинг»
|2
|Лайус Кристина Андреевна
|Директор по коммуникациям и развитию отношений с партнерами
|«СберСеллер»
|Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
|1
|Городецкий Николай Александрович
|Директор по развитию бизнес-системы
|Группа компаний «Свеза»
|Медиа и креативные индустрии
|1
|Калашников Иван Васильевич
|Заместитель генерального продюсера
|ТНТ
|2
|Ханчалян Борис Овсепович
|Заместитель генерального директора
|Газпром-Медиа Холдинг
|3
|Осетинская Юлия Анатольевна
|Генеральный продюсер
|«Союзмультфильм»
|4
|Михайлов Григорий Сергеевич
|Заместитель генерального директора по дистрибуции и технологиям
|«ГПМ Радио»
|5
|Феоктистов Сергей Петрович
|Исполнительный директор
|Медиагруппа «Россия сегодня»
|
|Ермакова Ольга Петровна
|Директор департамента производства телефильмов
|Телеканал ТВ-3
|
|Касперович Екатерина Вячеславовна
|Директор по развитию
|Русская Медиагруппа
|
|Пашутин Дмитрий Юрьевич
|Директор департамента по стратегии
|Национальная Медиа Группа
|
|Рудакова Елена Евгеньевна
|Директор департамента развития и взаимодействия со спортивными организациями
|«Матч ТВ»
|
|Филия Алексей Сергеевич
|Заместитель директора по стратегии и развитию рекламных продуктов
|«ГПМ Реклама»
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Азаров Захар Витальевич
|Советник генерального директора по устойчивому развитию
|«Северсталь»
|Многопрофильные холдинги
|1
|Акопов Вадим Борисович
|Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному развитию
|«Севергрупп»
|Онлайн-платформы
|1
|Вергасов Антон Юрьевич
|Директор стратегических проектов
|PARI
|2
|Хасанова Сабина Ринатовна
|Директор по развитию digital-сервисов
|«Банки.ру»
|3
|Хадыров Равшан Юнусович
|Директор по развитию бизнеса SME
|«Сравни»
|4
|Минаев Алексей Владимирович
|Директор по стратегическому развитию
|RWB
|5
|Гончаренко Марина Анатольевна
|Исполнительный директор
|Bronevik.com
|Профессиональные услуги
|1
|Бабинская Юлия Викторовна
|Директор по развитию Ventra Go!
|HR-холдинг Ventra
|2
|Сухова Ирина Алексеевна
|Старший партнер
|«Финансовые и бухгалтерские консультанты»
|Связь и телекоммуникации
|1
|Хайретдинов Шамиль Мубинович
|Вице-президент по стратегическому развитию
|МТС
|2
|Решетин Олег Игоревич
|Заместитель генерального директора
|«Вымпелком» (бренд «Билайн»)
|3
|Чудесников Дмитрий Андреевич
|Управляющий директор
|Yota
|Сервис
|1
|Полиновский Михаил Валерьевич
|Исполнительный директор—директор по развитию
|«Росинтер Ресторантс»
|2
|Малинина Анна Леонидовна
|Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу
|FUN&SUN
|Страхование
|1
|Борзунов Борис Олегович
|Директор по сберегательным продуктам
|СК «Росгосстрах Жизнь»
|2
|Фролов Роман Николаевич
|Заместитель генерального директора по развитию бизнеса
|Страховой дом ВСК
|Строительство и девелопмент
|1
|Демиденко Дмитрий Михайлович*
|Вице-президент по развитию
|Группа «Эталон»
|2
|Васильева Виктория Олеговна
|Первый заместитель генерального директора
|STONE
|3
|Лебедев Денис Юрьевич
|Вице-президент блока развития и GR
|GloraX
|4
|Цветов Дмитрий Владимирович
|Директор по развитию
|ГК А101
|5
|Шумилов Родион Александрович
|Заместитель генерального директора
|«Галс-Девелопмент»
|
|Пригожина Татьяна Сергеевна
|Директор по стратегическому развитию
|ЦЕМРОС
|
|Яковлева Александра Анатольевна
|Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и трансформациям
|«Газстройпром»
|Торговля
|1
|Галимский Евгений Вячеславович
|Директор по развитию лояльности и экосистемных продуктов
|Х5
|2
|Николаев Алексей Игоревич
|Управляющий директор по стратегии и корпоративному развитию
|Lamoda
|3
|Викулин Юрий Евгеньевич
|Директор по стратегии и развитию бизнеса
|ГК «Детский мир»
|4
|Ефтодий Паула Юрьевна
|Заместитель генерального директора
|«М.Видео»
|5
|Трегубенкова Анастасия Олеговна
|Директор по развитию
|Inventive Retail Group
|
|Ковалев Сергей Вячеславович
|Директор по развитию
|«Ригла»
|
|Олейников Денис Андреевич
|Директор по стратегии и трансформации
|«Спортмастер»
|Транспорт
|1
|Кобзев Сергей Алексеевич
|Первый заместитель генерального директора
|РЖД
|2
|Кузьмин Виктор Алексеевич
|Директор департамента бизнес-анализа и стратегического развития
|«Аэрофлот»
|Фармацевтика
|1
|Закирова Светлана Анатольевна
|Директор департамента развития бизнеса
|«Герофарм»
|Финансовый сектор
|1
|Чикулаева Елена Сергеевна
|Директор по стратегии
|«Альфа-Капитал»
|2
|Барухин Александр Матвеевич
|Директор по развитию бизнеса
|«ВТБ Лизинг»
|3
|Димченко Надежда Васильевна
|Директор по развитию бизнеса
|«Альфа-Деньги»
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Шурыгин Александр Владимирович
|Заместитель начальника департамента по стратегии и развитию бизнеса логистики, переработки и сбыта
|«Газпром нефть»