Топ-60 директоров по развитию

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Васильев Евгений Дмитриевич Директор по продукту «ВКонтакте», «VK Видео» и «VK Музыки» VK 2 Самсонова Полина Андреевна Управляющий директор «СберТех» 3 Губарев Валентин Витальевич Заместитель генерального директора по развитию бизнеса КРОК 4 Тарасенко Сергей Анатольевич Директор по продукту «МТС Линк» 5 Изместьев Дмитрий Владимирович Вице-президент по инновационным проектам ЛАНИТ Обаляева Юлия Игоревна Заместитель генерального директора «Сбер А» Симоненко Виктор Викторович Заместитель генерального директора «Росэлторг» Коммерческие банки 1 Аксаков Александр Анатольевич Заместитель председателя правления Банк ДОМ.РФ 2 Бедретдинова Наталья Андреевна Вице-президент Газпромбанк 3 Тымбай Александра Игоревна Директор по стратегическому развитию Альфа-банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Шульгина Татьяна Дмитриевна Заместитель генерального директора по финансам и операционной деятельности «СберМаркетинг» 2 Лайус Кристина Андреевна Директор по коммуникациям и развитию отношений с партнерами «СберСеллер» Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Городецкий Николай Александрович Директор по развитию бизнес-системы Группа компаний «Свеза» Медиа и креативные индустрии 1 Калашников Иван Васильевич Заместитель генерального продюсера ТНТ 2 Ханчалян Борис Овсепович Заместитель генерального директора Газпром-Медиа Холдинг 3 Осетинская Юлия Анатольевна Генеральный продюсер «Союзмультфильм» 4 Михайлов Григорий Сергеевич Заместитель генерального директора по дистрибуции и технологиям «ГПМ Радио» 5 Феоктистов Сергей Петрович Исполнительный директор Медиагруппа «Россия сегодня» Ермакова Ольга Петровна Директор департамента производства телефильмов Телеканал ТВ-3 Касперович Екатерина Вячеславовна Директор по развитию Русская Медиагруппа Пашутин Дмитрий Юрьевич Директор департамента по стратегии Национальная Медиа Группа Рудакова Елена Евгеньевна Директор департамента развития и взаимодействия со спортивными организациями «Матч ТВ» Филия Алексей Сергеевич Заместитель директора по стратегии и развитию рекламных продуктов «ГПМ Реклама» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Азаров Захар Витальевич Советник генерального директора по устойчивому развитию «Северсталь» Многопрофильные холдинги 1 Акопов Вадим Борисович Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному развитию «Севергрупп» Онлайн-платформы 1 Вергасов Антон Юрьевич Директор стратегических проектов PARI 2 Хасанова Сабина Ринатовна Директор по развитию digital-сервисов «Банки.ру» 3 Хадыров Равшан Юнусович Директор по развитию бизнеса SME «Сравни» 4 Минаев Алексей Владимирович Директор по стратегическому развитию RWB 5 Гончаренко Марина Анатольевна Исполнительный директор Bronevik.com Профессиональные услуги 1 Бабинская Юлия Викторовна Директор по развитию Ventra Go! HR-холдинг Ventra 2 Сухова Ирина Алексеевна Старший партнер «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Связь и телекоммуникации 1 Хайретдинов Шамиль Мубинович Вице-президент по стратегическому развитию МТС 2 Решетин Олег Игоревич Заместитель генерального директора «Вымпелком» (бренд «Билайн») 3 Чудесников Дмитрий Андреевич Управляющий директор Yota Сервис 1 Полиновский Михаил Валерьевич Исполнительный директор—директор по развитию «Росинтер Ресторантс» 2 Малинина Анна Леонидовна Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу FUN&SUN Страхование 1 Борзунов Борис Олегович Директор по сберегательным продуктам СК «Росгосстрах Жизнь» 2 Фролов Роман Николаевич Заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страховой дом ВСК Строительство и девелопмент 1 Демиденко Дмитрий Михайлович* Вице-президент по развитию Группа «Эталон» 2 Васильева Виктория Олеговна Первый заместитель генерального директора STONE 3 Лебедев Денис Юрьевич Вице-президент блока развития и GR GloraX 4 Цветов Дмитрий Владимирович Директор по развитию ГК А101 5 Шумилов Родион Александрович Заместитель генерального директора «Галс-Девелопмент» Пригожина Татьяна Сергеевна Директор по стратегическому развитию ЦЕМРОС Яковлева Александра Анатольевна Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и трансформациям «Газстройпром» Торговля 1 Галимский Евгений Вячеславович Директор по развитию лояльности и экосистемных продуктов Х5 2 Николаев Алексей Игоревич Управляющий директор по стратегии и корпоративному развитию Lamoda 3 Викулин Юрий Евгеньевич Директор по стратегии и развитию бизнеса ГК «Детский мир» 4 Ефтодий Паула Юрьевна Заместитель генерального директора «М.Видео» 5 Трегубенкова Анастасия Олеговна Директор по развитию Inventive Retail Group Ковалев Сергей Вячеславович Директор по развитию «Ригла» Олейников Денис Андреевич Директор по стратегии и трансформации «Спортмастер» Транспорт 1 Кобзев Сергей Алексеевич Первый заместитель генерального директора РЖД 2 Кузьмин Виктор Алексеевич Директор департамента бизнес-анализа и стратегического развития «Аэрофлот» Фармацевтика 1 Закирова Светлана Анатольевна Директор департамента развития бизнеса «Герофарм» Финансовый сектор 1 Чикулаева Елена Сергеевна Директор по стратегии «Альфа-Капитал» 2 Барухин Александр Матвеевич Директор по развитию бизнеса «ВТБ Лизинг» 3 Димченко Надежда Васильевна Директор по развитию бизнеса «Альфа-Деньги» Энергетика и топливный комплекс 1 Шурыгин Александр Владимирович Заместитель начальника департамента по стратегии и развитию бизнеса логистики, переработки и сбыта «Газпром нефть»