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Топ-60 директоров по развитию

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Васильев Евгений Дмитриевич Директор по продукту «ВКонтакте», «VK Видео» и «VK Музыки» VK
2 Самсонова Полина Андреевна Управляющий директор «СберТех»
3 Губарев Валентин Витальевич Заместитель генерального директора по развитию бизнеса КРОК
4 Тарасенко Сергей Анатольевич Директор по продукту «МТС Линк»
5 Изместьев Дмитрий Владимирович Вице-президент по инновационным проектам ЛАНИТ
Обаляева Юлия Игоревна Заместитель генерального директора «Сбер А»
Симоненко Виктор Викторович Заместитель генерального директора «Росэлторг»
Коммерческие банки
1 Аксаков Александр Анатольевич Заместитель председателя правления Банк ДОМ.РФ
2 Бедретдинова Наталья Андреевна Вице-президент Газпромбанк
3 Тымбай Александра Игоревна Директор по стратегическому развитию Альфа-банк
Коммуникационные и рекламные агентства
1 Шульгина Татьяна Дмитриевна Заместитель генерального директора по финансам и операционной деятельности «СберМаркетинг»
2 Лайус Кристина Андреевна Директор по коммуникациям и развитию отношений с партнерами «СберСеллер»
Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
1 Городецкий Николай Александрович Директор по развитию бизнес-системы Группа компаний «Свеза»
Медиа и креативные индустрии
1 Калашников Иван Васильевич Заместитель генерального продюсера ТНТ
2 Ханчалян Борис Овсепович Заместитель генерального директора Газпром-Медиа Холдинг
3 Осетинская Юлия Анатольевна Генеральный продюсер «Союзмультфильм»
4 Михайлов Григорий Сергеевич Заместитель генерального директора по дистрибуции и технологиям «ГПМ Радио»
5 Феоктистов Сергей Петрович Исполнительный директор Медиагруппа «Россия сегодня»
Ермакова Ольга Петровна Директор департамента производства телефильмов Телеканал ТВ-3
Касперович Екатерина Вячеславовна Директор по развитию Русская Медиагруппа
Пашутин Дмитрий Юрьевич Директор департамента по стратегии Национальная Медиа Группа
Рудакова Елена Евгеньевна Директор департамента развития и взаимодействия со спортивными организациями «Матч ТВ»
Филия Алексей Сергеевич Заместитель директора по стратегии и развитию рекламных продуктов «ГПМ Реклама»
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Азаров Захар Витальевич Советник генерального директора по устойчивому развитию «Северсталь»
Многопрофильные холдинги
1 Акопов Вадим Борисович Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному развитию «Севергрупп»
Онлайн-платформы
1 Вергасов Антон Юрьевич Директор стратегических проектов PARI
2 Хасанова Сабина Ринатовна Директор по развитию digital-сервисов «Банки.ру»
3 Хадыров Равшан Юнусович Директор по развитию бизнеса SME «Сравни»
4 Минаев Алексей Владимирович Директор по стратегическому развитию RWB
5 Гончаренко Марина Анатольевна Исполнительный директор Bronevik.com
Профессиональные услуги
1 Бабинская Юлия Викторовна Директор по развитию Ventra Go! HR-холдинг Ventra
2 Сухова Ирина Алексеевна Старший партнер «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
Связь и телекоммуникации
1 Хайретдинов Шамиль Мубинович Вице-президент по стратегическому развитию МТС
2 Решетин Олег Игоревич Заместитель генерального директора «Вымпелком» (бренд «Билайн»)
3 Чудесников Дмитрий Андреевич Управляющий директор Yota
Сервис
1 Полиновский Михаил Валерьевич Исполнительный директор—директор по развитию «Росинтер Ресторантс»
2 Малинина Анна Леонидовна Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу FUN&SUN
Страхование
1 Борзунов Борис Олегович Директор по сберегательным продуктам СК «Росгосстрах Жизнь»
2 Фролов Роман Николаевич Заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страховой дом ВСК
Строительство и девелопмент
1 Демиденко Дмитрий Михайлович* Вице-президент по развитию Группа «Эталон»
2 Васильева Виктория Олеговна Первый заместитель генерального директора STONE
3 Лебедев Денис Юрьевич Вице-президент блока развития и GR GloraX
4 Цветов Дмитрий Владимирович Директор по развитию ГК А101
5 Шумилов Родион Александрович Заместитель генерального директора «Галс-Девелопмент»
Пригожина Татьяна Сергеевна Директор по стратегическому развитию ЦЕМРОС
Яковлева Александра Анатольевна Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и трансформациям «Газстройпром»
Торговля
1 Галимский Евгений Вячеславович Директор по развитию лояльности и экосистемных продуктов Х5
2 Николаев Алексей Игоревич Управляющий директор по стратегии и корпоративному развитию Lamoda
3 Викулин Юрий Евгеньевич Директор по стратегии и развитию бизнеса ГК «Детский мир»
4 Ефтодий Паула Юрьевна Заместитель генерального директора «М.Видео»
5 Трегубенкова Анастасия Олеговна Директор по развитию Inventive Retail Group
Ковалев Сергей Вячеславович Директор по развитию «Ригла»
Олейников Денис Андреевич Директор по стратегии и трансформации «Спортмастер»
Транспорт
1 Кобзев Сергей Алексеевич Первый заместитель генерального директора РЖД
2 Кузьмин Виктор Алексеевич Директор департамента бизнес-анализа и стратегического развития «Аэрофлот»
Фармацевтика
1 Закирова Светлана Анатольевна Директор департамента развития бизнеса «Герофарм»
Финансовый сектор
1 Чикулаева Елена Сергеевна Директор по стратегии «Альфа-Капитал»
2 Барухин Александр Матвеевич Директор по развитию бизнеса «ВТБ Лизинг»
3 Димченко Надежда Васильевна Директор по развитию бизнеса «Альфа-Деньги»
Энергетика и топливный комплекс
1 Шурыгин Александр Владимирович Заместитель начальника департамента по стратегии и развитию бизнеса логистики, переработки и сбыта «Газпром нефть»
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