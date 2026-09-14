В Махачкале за фиктивные рейсы осуждены пять сотрудниц вагонного участка АО «ФПК»

Кировский районный суд Махачкалы вынес приговор пяти сотрудницам вагонного участка АО «ФПК». Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как установило следствие, с ноября 2024 года по январь 2025 года фигурантки вносили в корпоративную систему ЕК АСУТР ложные сведения о якобы совершенных рейсах по маршрутам Махачкала — Москва и Махачкала — Ростов. Фактически женщины оставались дома, однако по документам числились в поездных бригадах и получали за это заработную плату. Организатором схемы выступила бывшая нарядчица поездных бригад — за внесение фиктивных данных она получала от коллег от 3 до 7 тыс. руб. за рейс.

Всего инкриминировано 11 эпизодов мошенничества и несколько покушений. Общий ущерб превысил 200 тыс. руб,; подсудимые возместили его частично или полностью. Вину в полном объеме они не признали, ссылаясь на использование их учетных записей другими лицами, однако суд счёл доказательства обвинения достаточными.

С учетом смягчающих обстоятельств — наличие детей, положительные характеристики, возмещение ущерба — суд назначил наказание в виде штрафов. Организатору определен штраф в 190 тыс. руб., остальным четырем участницам — от 50 до 100 тыс. руб. Приговор может быть обжалован в Верховном суде Республики Дагестан.

Мария Хоперская