Хуснуллин: в Новороссийске по КРТ построят 6 школ и 10 детсадов

В Новороссийске в рамках шести договоров о комплексном развитии территорий (КРТ) планируется построить шесть школ и 10 детских садов. Проекты рассчитаны примерно на 57,4 тыс. новых жителей, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Южном внутригородском районе предусмотрено строительство школы на 1,7 тыс. мест на территории 27 га, а в Мысхако — детского сада на 450 мест. Еще один проект в Приморском районе предусматривает школу на 1,1 тыс. мест и детский сад на 260 мест в районе улицы Красина в Цемдолине.

Крупнейший по площади проект КРТ в Новороссийске охватывает 70,9 га. По словам первого замминистра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина, здесь запланированы четыре детских сада общей вместимостью 1,2 тыс. мест и школа на 1,1 тыс. мест с дополнительным образованием еще для 400 детей.

По словам господина Хуснуллина, механизм КРТ предполагает синхронное строительство жилья и необходимой инфраструктуры. На юге России, отметил он, инструмент также используется для развития туристической инфраструктуры и комплексного преобразования городских территорий.

Всего в России в активной стадии реализации находятся около 1,5 тыс. проектов КРТ в 81 регионе. Инициативы охватывают 30,9 тыс. га с градостроительным потенциалом 227,8 млн кв. м, из которых 170,7 млн кв. м приходится на жилье.

Анна Гречко