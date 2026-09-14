В Татарстане на сельхозярмарках за неделю продали продукции на 106,5 млн рублей

В Татарстане за первую неделю работы сельскохозяйственных ярмарок реализовали продукции на 106,5 млн руб. Ярмарки прошли на 14 площадках в Казани, трех в Нижнекамске, двух в Набережных Челнах и Зеленодольском районе, сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился завоз ряда продуктов. Капусты привезли на 31,9% больше (17,4 тонны), других овощей — на 22,2%, говядины — на 20,8%, муки — на 17,8%, молока на розлив — на 17%.

Сахара завезли 36,1 тонны. Из-за высокого спроса на следующую ярмарку его поставки планируют увеличить.

Анна Кайдалова