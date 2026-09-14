Глава избиркома Ленобласти заявил о готовности к проведению выборов

Избирательная комиссия Ленинградской области готовится к «любой ситуации» на избирательных участках во время трехдневных выборов. Председатель избиркома Михаил Лебединский заявил на пресс-конференции в ТАСС 14 сентября, что помещения для голосования уже готовы к проведению трехдневного голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава избиркома надеется, что явка на предстоящих выборах в регионе превысит 50%

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Глава избиркома надеется, что явка на предстоящих выборах в регионе превысит 50%

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Кто-то надеется, что выборы — это то время, когда можно похулиганить. Я вам могу сказать, что точно этого не будет. В том числе, я думаю, сегодняшняя информация про задержание тех, кто изготавливает оружие — это лишний раз подтверждает, что правоохранительные силы работают четко, в соответствии с законом и точно обеспечат безопасность на участках»,— заявил господин Лебединский.

Глава избиркома надеется, что явка на предстоящих выборах в регионе превысит 50%. Пять лет назад на выборах депутатов Заксобрания Ленобласти проголосовали 43% от числа зарегистрированных избирателей.

Выборы в Ленинградской области пройдут с 18 по 20 сентября. В регионе в эти дни запланированы выборы депутатов Государственной думы и Законодательного собрания. Еще в пяти муниципальных образованиях пройдут дополнительные выборы.

Константин Леньков